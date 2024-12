Riscalda casa e risparmia in bolletta con il Termoventilatore De’Longhi a soli 18€ (-46%)

Il freddo si fa sentire e, per riscaldare qualsiasi ambiente con un consumo energetico ridotto, prova il Termoventilatore Verticale De'Longhi Hva 3220. Oggi è acquistabile su Amazon a soli 18€ con un mega sconto del 46%.

Questo vuol dire che potrai portare a casa il dispositivo a quasi metà prezzo, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli potrebbero terminare da un momento all'altro!

Termoventilatore Verticale De'Longhi Hva 3220: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Termoventilatore Verticale De'Longhi Hva 3220 è il gadget indispensabile in questo periodo dell'anno in quanto permette di riscaldare qualsiasi ambiente interno senza occupare spazio e con un basso consumo energetico.

Innanzitutto è possibile scegliere tra due livelli regolabili di potenza (1000-2000 watt) in base alle tue esigenze così da poter riscaldare stanze fino a 60 metri cubi. Inoltre dispone di una ventola silenziosa e di una forza riscaldante straordinaria che permette al calore di espandersi in un attimo nell'ambiente.

La modalità di utilizzo del dispositivo è più intuitiva che mai grazie alla presenza di due manopole con funzioni differenti: una è il termostato regolabile per impostare la temperatura desiderata e l’altra è la velocità di ventilazione.

Allo stesso tempo la sicurezza è sempre garantita grazie alla protezione antigelo e al doppio isolamento. In più, vanta la protezione IP21 contro il gocciolamento verticale dell'acqua quindi può essere utilizzato nella massima tranquillità anche in bagno e in lavanderia.

Per finire, questo modello risulta super maneggevole grazie alla pratica maniglia con la quale è possibile trasportarlo da una stanza all'altra in modo comodissimo, mentre le dimensioni ridotte di soli 22 cm di larghezza permettono di inserirlo in ogni angolo senza il minimo ingombro.

Approfitta subito della maxi offerta sul Termoventilatore Verticale De'Longhi Hva 3220: oggi è acquistabile su Amazon a soli 18€ con un mega sconto del 46%. La promozione è a tempo limitato quindi coglila al volo!