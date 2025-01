Rendi smart la tua auto con il trasmettitore Bluetooth per musica e chiamate a meno di 17€

Oggi ti consigliamo un gadget veramente eccezionale; è un trasmettitore FM Bluetooth per auto, piccolo, versatile e pratico, ed è disponibile su Amazon al prezzo di 16,28 euro, grazie a un’offerta a tempo limitato.

Vanta una serie di funzionalità avanzate come la connessione Bluetooth, vivavoce, e dispone di doppie porte USB; è perfetto per trasformare la tua auto in un centro multimediale.

Trasmettitore FM Bluetooth per auto: semplicemente un best buy

Grazie alla connessione Bluetooth incorporata, potrai ascoltare la tua musica preferita direttamente dallo smartphone, trasmettendola alla radio dell’auto tramite frequenze FM. Inoltre, il microfono integrato consente di effettuare e ricevere chiamate vivavoce.

C’è la Ricarica veloce con doppie porte USB, una da 5V/2.4A per la fast charge di dispositivi come smartphone e tablet, e una da 1A che può essere utilizzata per alimentare altri gadget o per leggere file audio da una chiavetta USB.

Il trasmettitore è compatibile con qualsiasi auto dotata di accendisigari e con tutti i terminali aventi il Bluetooth. È una soluzione pratica per migliorare l’esperienza in auto senza dover sostituire il sistema audio.

Fra le altre cose, vanta la tecnologia di riduzione del rumore, una qualità audio chiara e priva di interferenze, sia per la musica che per le chiamate.

Le frequenze FM regolabili ti permettono di trovare il canale perfetto per un’esperienza sonora impeccabile. Infine, si sposerà perfettamente al cruscotto della tua auto senza occupare spazio inutile. Il display digitale serve per mostrare chiaramente la frequenza FM selezionata e lo stato di funzionamento.

A soli 16,28 euro, questo trasmettitore di LENCENT è un best buy che non puoi lasciarti sfuggire. L’offerta a tempo limitato lo rende imperdibile per chi desidera modernizzare la propria auto a un costo accessibile. La consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.