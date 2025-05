Purificatore d’aria smart LEVOIT Core 300S: l’accessorio che non può mancare in casa tua

Un purificatore d'aria che coniuga tecnologia e design: il LEVOIT Core 300S è oggi disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 135,99€, con uno sconto di 15€ rispetto al prezzo originale. Questo dispositivo, pensato per migliorare la qualità dell’aria negli ambienti domestici, si distingue per l’integrazione con la smart home e per le sue caratteristiche tecniche avanzate. Scopri di più su Amazon.

LEVOIT Core 300S, acquistalo adesso su Amazon

Tra le peculiarità principali, il purificatore offre una gestione completamente digitale grazie all’app VeSync, che consente di monitorare la qualità dell’aria in tempo reale e di regolare le impostazioni direttamente dal proprio smartphone. L’app è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant, permettendo un utilizzo intuitivo e senza sforzi.

Il Core 300S è dotato della tecnologia VortexAir e di una presa d’aria a 360°, che garantiscono un’efficace purificazione di ambienti fino a 50 m². Grazie al filtro HEPA ad alta efficienza, è in grado di catturare il 99,97% delle particelle nocive, come polvere, pollini e allergeni. Inoltre, per chi soffre di allergie, la certificazione ECARF assicura un significativo miglioramento del benessere, riducendo i sintomi come starnuti e irritazioni.

Un altro punto di forza è il sensore laser AirSight Plus, che analizza costantemente la qualità dell’aria e regola automaticamente la velocità di purificazione. Grazie agli aggiornamenti firmware disponibili tramite l’app, le prestazioni del dispositivo sono state ulteriormente migliorate, portando il CADR da 195 m³/h a 240 m³/h e aumentando la potenza da 15W a 23W.

Infine, la combinazione di efficienza, tecnologia e facilità d’uso rende questo purificatore d’aria una scelta ideale per chi desidera migliorare la qualità dell’ambiente domestico. Acquista adesso il purificatore d’aria LEVOIT su Amazon al prezzo speciale di 135,99€, IVA inclusa.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.