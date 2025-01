Questo smartphone Xiaomi in offerta a meno di 100€ su Amazon è un vero affare low cost

Per acquistare un nuovo smartphone da meno di 100 euro è possibile affidarsi alle offerte Amazon di oggi e, in particolare, all'ottimo Xiaomi Redmi 14C, modello sempre più punto di riferimento sul mercato. Il dispositivo in questione è ora disponibile al prezzo scontato di 98 euro diventando un vero e proprio best buy nella fascia bassa del mercato.

Chi ha un budget ridotto, può puntare a occhi chiusi sullo smartphone di Xiaomi, assicurandosi un dispositivo completo, veloce e con un'autonomia eccellente. Si tratta della scelta giusta anche per chi è alla ricerca di uno smartphone di riserva, sempre pronto all'uso.

Xiaomi Redmi 14C: un best buy da meno di 100 euro

La scheda tecnica dello Xiaomi Redmi 14C comprende il SoC MediaTek Helio G81 Ultra che viene affiancato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.160 mAh. Considerando la fascia di prezzo, si tratta di una combinazione in grado di assicurare buone prestazioni, tanto spazio di archiviazione e un'autonomia al top.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche un display IPS LCD da 6,88 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al supporto Dual SIM, al chip NFC e a una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS (e aggiornamento in arrivo ad Android 15).

Sfruttando la promo in corso su Amazon, puoi acquistare Redmi 14C in offerta a 98 euro. Lo smartphone è spedito direttamente da Amazon, con la possibilità di sfruttare la consegna gratuita e anche il reso gratuito. La versione in offerta è quella con colorazione nero.