Pulizia efficace e sicura con lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3: il kit completo è scontato del 50%

L'igiene orale è un aspetto fondamentale della salute generale, e poi un sorriso sano non può che migliorare l'autostima. Per raggiungere una pulizia efficace e completa è però importante scegliere gli strumenti giusti e tra questi c'è sicuramente lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B iO 3, dotato tra le altre cose di un sensore di pressione progettato per proteggere le gengive.

Oggi il kit che comprende anche una testina di ricambio e una custodia da viaggio è scontato del 50% su Amazon, quindi per l'acquisto bastano 59,99 euro (anziché 119,99 euro).

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è per chi desidera un sorriso sano e brillante

Il mercato è pieno di spazzolini elettrici, ma l'iO 3 di Oral-B riesce a distinguersi per una serie di caratteristiche di un certo rilievo. Innanzitutto, a differenza di quelle rettangolari degli spazzolini tradizionali, la testina di forma rotonda riesce a raggiungere qualsiasi zona della bocca. E questo non può che tradursi in una pulizia decisamente più profonda.

L'igiene orale con lo spazzolino Oral-B iO 3 è anche personalizzabile in base alle proprie preferenze, dal momento che è possibile scegliere tra tre diverse modalità di pulizia, ovvero "Quotidiana", "Denti Sensibili" e "Sbiancante".

Trattandosi di un dispositivo al passo coi tempi, sono integrati anche un timer luminoso utile per rispettare sempre i due minuti di spazzolamento (come consigliato dai dentisti) e anche un indicatore che avvisa l'utente quando arriva il momento di sostituire la testina.

Le setole della testina sono morbide, ma Oral-B ha pensato ad un assistente in grado di fornire all'utente le giuste indicazioni. Il sensore di pressione iO, infatti, diventa rosso quando viene esercitata troppa pressione, cosa che potrebbe danneggiare anche le gengive.

Una luce verde indica invece che la pressione è corretta e che quindi si sta eseguendo una pulizia efficace e soprattutto sicura. Trattandosi di un dispositivo elettrico wireless, anche l'autonomia della batteria rientra tra gli elementi di interesse.

A tal proposito, pur non fornendo dati precisi, Oral-B assicura una lunga durata con un ciclo di ricarica completo.

All'interno della confezione è ovviamente inclusa anche la base di ricarica, ma c'è anche altro: il kit oggi scontato del 50%, e dunque acquistabile a 59,99 euro, comprende anche una testina di ricambio e una comoda custodia da viaggio.