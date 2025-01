Prezzo incredibile: auricolari Bluetooth wireless a 11€ con uno sconto folle

Impossibile da credere, eppure è realtà: oggi gli auricolari Bluetooth Ciciloud crollano vertiginosamente di prezzo, arrivando a costare solamente 11,99€ grazie ad un pazzesco 85% di sconto!

Attenzione però, questa è un'offerta a tempo Amazon che resterà attiva solo per poche ore: successivamente, il prezzo di listino tornerà ad essere di 79,99€. Esatto: un prodotto da 80€ ad appena 11€ è un'occasione unica che non puoi lasciarti sfuggire. Ordinale oggi stesso per averle in meno di 24h con la spedizione veloce Amazon Prime.

Oltre 46 ore di riproduzione e massima compatibilità sia con Android che con iOS

Forse l'avrai già sentito nominare, ma se così non fosse sappi che Ciciloud è un nuovissimo marchio altamente specializzato nella realizzazione di auricolari Bluetooth. Anche nel caso di questo modello specifico, oggi con un prezzo veramente irrisorio da cogliere al volo, la qualità non è da meno. Driver potenti da 13mm, oltre 46 ore di riproduzione dei tuoi brani musicali preferiti e una comoda funzione di cancellazione del rumore per "isolarti" dai rumori esterni e poterti concentrare solo da ciò che esce dalle tue cuffie.

Grazie alla compatibilità totale con i sistemi operativi Android e iOS, potrai associarle in pochi secondi sia con il tuo smartphone Android che con il tuo iPhone, ma anche su Tablet, iPad e tanto altro. Ma vediamo altre funzionalità davvero uniche, come ad esempio quelle legate al loro design Semi-In-Ear, che donano un comfort traspirante ed ergonomico differente dagli altri modelli.

Completano un'offerta davvero unica la presenza di microfoni ad alta sensibilità e un audio spaziale, che ti permette di effettuare chiamate, vedere film e giocare ovunque tu sia anche nei giorni di pioggia o durante una corsa al parco. Sì, sono anche impermeabili con una certificazione IPX7.

Non attendere oltre, lo sconto dell'85% finirà presto: paga gli auricolari Bluetooth Ciciloud solamente 11,99€ con l'offerta a tempo Amazon disponibile ancora per poche ore.