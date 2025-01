Prestazioni al top e autonomia incredibile: il nuovo MacBook Air M3 ridefinisce il lavoro e lo studio

Il MacBook Air 2022 con chip M2, disponibile su Amazon al prezzo scontato di 995,99 euro, è un laptop elegante e potente, perfetto per chi cerca prestazioni elevate in un design ultra sottile da utilizzare tutti i giorni in mobilità. Ha un display Liquid Retina da 13,6 pollici, 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione SSD; è un prodotto versatile per il lavoro, lo studio e la creazione dei contenuti.

Macbook Air M2: fai di più con il tuo nuovo laptop

Il cuore del MacBook Air è il chip Apple M2, progettato per garantire velocità ed efficienza in ogni attività. Con una CPU 8-core e una GPU 8-core, il dispositivo gestisce facilmente multitasking, editing video e applicazioni grafiche intensive. Il consumo energetico ridotto permette di ottenere una lunga autonomia, perfetta per giornate di lavoro o studio.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici permette di avere sempre una qualità visiva straordinaria, con colori vividi, dettagli nitidi e una luminosità superiore. Risulta congeniale per visualizzare documenti, foto o contenuti multimediali, rende ogni immagine e video incredibilmente realistici.

È disponibile in diverse colorazioni, tutte eleganti e minimal; ha un design sottile e leggero, infatti il device pesa meno di 1,3 kg. È facile da trasportare, ideale per chi è sempre in movimento. La tastiera retroilluminata assicura una digitazione comoda anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il trackpad ampio e reattivo offre un’esperienza di utilizzo fluida.

Non di meno è completamente silenzioso, grazie al sistema fanless ed è realizzato con materiali riciclati, rispettando gli standard ambientali di Apple. La batteria garantisce fino a 18 ore di autonomia, permettendoti di affrontare lunghe sessioni senza preoccuparti della ricarica.

Con uno sconto del 12%, il prezzo finale di 995,99 euro lo rende un’opportunità imperdibile per chi cerca un laptop affidabile e all’avanguardia. Le spese di spedizione incluse aggiungono ulteriore convenienza a questa straordinaria offerta.