Non restare a piedi: Bosch C80-Li, il tuo alleato per batterie sempre cariche, ora in offerta

Il caricabatterie Bosch C80-Li si presenta come una soluzione affidabile e versatile per chi necessita di un caricabatterie intelligente, capace di gestire con efficienza le batterie di veicoli di diversa tipologia. Approfitta dell'offerta su Amazon per ottenere un dispositivo all'avanguardia a un prezzo competitivo.

Proposto attualmente a 107,86€, grazie a uno sconto di 20,72€ rispetto al prezzo di listino, si distingue per le sue capacità tecniche e funzionalità avanzate.

Caricabatterie Bosch C80-Li, imperdibile a questo prezzo

Questo caricabatterie supporta sia batterie al litio sia al piombo-acido, incluse varianti come AGM, GEL, SLI ed EFB, con una capacità compresa tra 2 e 400 Ah. Un punto di forza è la modalità Quick, che consente una ricarica rapida grazie a una corrente di 20 A, ottimizzata dal microprocessore integrato per garantire sicurezza ed efficienza.

La sicurezza è un elemento chiave del Bosch C80-Li. Il caricabatterie è dotato di protezioni contro surriscaldamento, cortocircuiti e inversione di polarità, assicurando un utilizzo senza rischi. Inoltre, la certificazione IP65 garantisce resistenza a polvere e schizzi d'acqua, rendendolo adatto anche a condizioni ambientali difficili.

Tra le caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante troviamo la funzione di memoria: in caso di interruzione di corrente, il dispositivo conserva l'ultima impostazione selezionata e riprende automaticamente la ricarica una volta ripristinata l'alimentazione. Questo aspetto si rivela essenziale per chi vive in aree soggette a blackout frequenti.

Il dispositivo si distingue anche per il pacchetto completo di accessori forniti in dotazione: oltre al caricabatterie, sono inclusi un supporto, un cavo di alimentazione, un cavo con morsetti rimovibili, un cavo con occhielli e una custodia per il trasporto. Questo consente di utilizzarlo immediatamente senza dover acquistare ulteriori componenti.

Per chi cerca una soluzione affidabile per la gestione delle batterie dei propri veicoli, il Bosch C80-Li rappresenta un'opzione da considerare. Acquistalo adesso su Amazon a 107,86€, IVA inclusa.

