Potenza e praticità: SSD esterno da 2 TB con USB 3.2, perfetto per PC, MacBook, PS5 e Xbox

Se hai bisogno di spazio di archiviazione ad alte prestazioni per i tuoi dispositivi, l’ORICO SSD Esterno 2TB è la scelta ideale. Con una velocità di trasferimento incredibile fino a 2000 MB/s, una dimensione ridotta al minimo e una compatibilità universale, questo dispositivo è perfetto per lavorare, giocare o archiviare file in modo rapido e sicuro. Si trova in sconto su Amazon a 149,00 euro, ed è un’offerta a tempo limitato che non puoi lasciarti sfuggire.

Velocità straordinaria per ogni esigenza con l’SSD di ORICO

Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 2x2, l’SSD di ORICO offre una velocità di trasferimento fino a 2000 MB/s, rendendo il trasferimento di file pesanti, giochi o video 4K estremamente rapido. È ideale per professionisti, gamer e creatori di contenuti che necessitano di prestazioni elevate e tempi di attesa ridotti.

Con una capacità di 2TB, avrai tutto lo spazio necessario per archiviare foto, video, progetti e giochi. La tecnologia proprietaria poi, garantisce una resistenza maggiore rispetto ai tradizionali hard disk, offrendo una soluzione affidabile e duratura per i tuoi dati. Ha un design minimal ma compatto, così lo troverai estremamente portatile, ottimo per qualsiasi situazione. È perfetto da portare con te ovunque, sia che tu stia lavorando in mobilità, giocando su console come PS5 e Xbox, o utilizzandolo con un laptop o un MacBook.

Come detto, questo SSD è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi telefoni, PC, console e prodotti di casa Apple. Si collega facilmente con il cavo USB-C (che è incluso nella confezione).

Con un prezzo di 149,00 euro, questa offerta a tempo limitato rappresenta un’opportunità imperdibile se desideri un SSD portatile capiente e veloce, perfetto per il lavoro e per la creazione dei contenuti. Puoi beneficiare anche della consegna rapida con Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.