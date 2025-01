Portafoglio SLim con protezione RFID e compatibilità AirTag: sicurezza e design compatto, ora con il 10% di sconto

Il tuo incubo è smarrire il portafoglio con dentro le tue carte di credito e di debito? Da oggi, con il porta carte SLim a soli 38,69€ su Amazon, tutto questo non sarà più un problema!

Se ti stai chiedendo come sia possibile, la risposta è nella sua tecnologia rivoluzionaria: non solo questo porta carte è schermato da una protezione RFID, ma ha un apposito slot dove poter inserire il tuo Apple AirTag (non incluso nella confezione) per poterlo ritrovare ovunque lo lasci. Ordinalo oggi per averlo in meno di 24h con Amazon Prime.

Massima sicurezza per le tue finanze con la protezione RFID incorporata

Il furto di dati elettronici, purtroppo, è una realtà molto presente. Se sei spesso in giro per lavoro o hai in programma un viaggio all'estero, proteggi le tue carte e i tuoi documenti con il porta carte SLim. Dotato di protezione antifrode RFID, che impedisce la clonazione delle carte di credito, questo portafoglio ultra sottile e leggero è il perfetto accessorio elegante e funzionale da portare sempre con sé.

Ma le sue unicità non finiscono qui: una delle caratteristiche distintive di questo modello è la compatibilità con Apple AirTag, grazie all'apposito slot posto nella parte esterna. Inserendo un AirTag nello slot, potrai tracciare il tuo portafoglio in caso di smarrimento: la soluzione perfetta per te che desideri maggiore sicurezza e controllo.

Inoltre, nonostante il suo design minimalista e leggero, questo porta carte può contenere più carte e banconote in maniera organizzata e facilmente accessibile, grazie al suo pratico meccanismo di estrazione. Insomma, questo porta carte di credito schermato è l'accessorio indispensabile per la sicurezza dei tuoi dati bancari e non solo: oggi poi è anche in sconto del 10%!

Cosa aspetti? Per maggiore sicurezza, acquista il porta carte di credito SLim, con schermatura RFID e porta Air-Tag Apple a soli 38,69€ con l'offerta a tempo Amazon.