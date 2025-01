Mouse da gaming Logitech G203: prezzo imbattibile su Amazon per poche ore

Il mouse da gaming Logitech G203 LIGHTSYNC è in sconto al prezzo speciale di soli 21,04€, spese di spedizione comprese, con tanti vantaggi al seguito. Vanta prestazioni di altissimo livello, un design personalizzabile e anche l’illuminazione RGB, così da risultare una valida opzione per i gamer che cercano qualità senza compromessi.

Mouse da gaming Logitech G203: imperdibile a questo prezzo

Equipaggiato con un sensore ad alte prestazioni, il G203 offre un tracciamento preciso fino a 8.000 DPI, regolabile in base alle tue esigenze. Infatti, che tu stia giocando a uno sparatutto frenetico o a un titolo strategico, il mouse ti assicurerà sempre una grande reattività e un controllo assolto sull’azione.

Il sistema di illuminazione RGB LIGHTSYNC permette di personalizzare i colori e gli effetti tramite il software Logitech G HUB. Potrai scegliere tra 16,8 milioni di colori per adattare il mouse al tuo stile o sincronizzalo con le altre periferiche del brand.

Con 6 pulsanti programmabili poi, potrai assegnare comandi personalizzati o macro per ottimizzare le tue sessioni di gioco. Il G203 assicura una grande flessibilità e tanta personalizzazione per adattarsi a ogni tipo di gameplay. Con un peso ridotto e un design ergonomico, è progettato per offrire comfort durante lunghe sessioni di gioco.

Realizzato da Logitech, leader nel settore gaming, il G203 è pensato per durare nel tempo. I pulsanti offrono una sensazione tattile precisa e una robustezza senza eguali; è una scelta affidabile per i gamer di ogni livello. Compatibile con PC e laptop, il G203 è plug-and-play, permettendoti di iniziare a giocare subito senza bisogno di configurazioni complicate.

Con un prezzo scontato di soli 21,04 euro, il Logitech G G203 LIGHTSYNC è un mouse dall’eccellente rapporto qualità-prezzo, visto che combina prestazioni da gaming con un design minimal ed elegante che si sposa benissimo anche con i desk setup più sfiziosi.