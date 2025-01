Monitor Acer 27" Full HD con sconto del 17%: fluidità e qualità con 100 Hz e 1 ms di risposta

Il monitor di Acer che ti proponiamo è il modello EK271Hbif; è un prodotto unico, ottimo per tutte le situazioni lavorative e di svago. È la scelta ideale per chi cerca un pannello dall'elevata qualità visiva, il tutto ad un prezzo accessibile. Con un ampio display da 27 pollici con risoluzione Full HD , una frequenza di aggiornamento di 100 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, non puoi lasciartelo sfuggire. Disponibile su Amazon a soli 99,99 euro , grazie al 17% di sconto, rappresenta un'occasione imperdibile.

Immagini nitide e fluide con il monitor di Acer da 27”

La risoluzione Full HD (1920x1080) permette di godere di dettagli chiari e colori vivaci, mentre la tecnologia FreeSync elimina i difetti grafici, garantendo una visione fluida anche durante le scene più dinamiche. La frequenza di 100 Hz serve a migliorare la fluidità delle immagini, rendendo questo monitor perfetto per il gaming ei video.

Grazie alla tecnologia ZeroFrame , il monitor ha bordi sottili che massimizzano l'area di visualizzazione e lo rendono ideale per il multi-schermo. Inoltre, il sistema B lue Light Shield riduce l'affaticamento degli occhi durante le sessioni prolungate, il tutto per un comfort visivo ottimale.

Il monitor Acer EK271Hbif è dotato di connessioni HDMI e VGA , che lo rendono compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dai PC ai laptop e console di gioco. Incluso nella confezione troverai anche un cavo HDMI, per iniziare subito a utilizzare la periferica con il tuo computer.

Con una luminosità di 250 cd/m² e un contrasto dinamico di 100M:1, questo monitor garantisce una qualità visiva eccellente in ogni situazione. Il prezzo di 99,99 euro , con il 17% di sconto, rende l'Acer EK271Hbif una delle migliori offerte disponibili per un monitor di questa fascia. Corri a prenderlo, le spese di spedizione sono comprese nel costo dell'articolo e c'è anche la garanzia di due anni.