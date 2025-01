MacBook Air da 15 pollici (M3): a questo prezzo su Amazon è imperdibile

Il MacBook Air da 15 pollici è, sempre di più, un punto di riferimento della gamma MacBook garantendo la combinazione giusta tra prestazioni, portabilità ed efficienza. Ogni occasione è buona per poter acquistare questo laptop di Apple con un prezzo scontato.

Su Amazon, in questo momento, è in corso un'interessante offerta a tempo che consente l'acquisto del MacBook Air da 15 pollici al prezzo scontato di 1.374 euro, con un taglio di quasi 300 euro rispetto al listino (1.649 euro) e con la possibilità anche di optare per il pagamento in 12 rate, senza finanziamento, utilizzando una carta di debito.

La promozione riguarda la versione con 16 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD del notebook, dotato del chip M3, vero e proprio punto di forza del modello. Il modello è venduto e spedito da Amazon.

MacBook Air da 15 pollici: prezzo ottimo su Amazon

Il MacBook Air da 15 pollici è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un portatile in grado di abbinare prestazioni elevate, un display ampio che aiuta la produttività e un'autonomia al top. Il modello in offerta abbina, infatti, un display Liquid Retina da 15,3 pollici all'ottimo chip M3, realizzato con processo produttivo a 3 nm e in grado di offrire prestazioni elevate con consumi ridotto.

Ci sono poi 16 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD oltre a una tastiera italiana, con retroilluminazione e con il tasto per utilizzare il Touch ID. Il sistema operativo è macOS, sempre aggiornato all'ultima versione disponibile, con anche la possibilità di utilizzare Apple Intelligence.

Grazie all'offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air da 15 pollici, nella versione descritta, con un prezzo scontato di 1.374 euro e con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate, per gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di acquisti (in genere, è necessario aver attivato Amazon Prime).