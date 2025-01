Immagini straordinarie e audio immersivo: vivi il cinema a casa tua con Samsung Crystal UHD

La smart TV di Samsung da 55" è un'esclusiva Amazon, consente di beneficiare di una qualità d’immagine elevata, dispone di tante funzionalità avanzate e ha un design elegante. Grazie alle offerte del giorno, la trovi su Amazon a soli 399,00 euro, e rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera aggiornare il proprio sistema di intrattenimento domestico.

Qualità d'immagine straordinaria con la tecnologia Crystal 4K UHD di Samsung

Questa smart TV presenta una risoluzione Crystal 4K UHD e vanta la funzione di 4K Upscaling, che serve a migliorare ogni dettaglio e rendono le immagini nitide e vivide. I colori risulteranno così realistici e brillanti, promettendo un’esperienza visiva di alto livello, sia che tu stia guardando film, serie TV o eventi sportivi.

La tecnologia Q-Symphony e Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) offrono un suono surround sincronizzato, creando un’esperienza audio immersiva. Integrata con Bixby, Alexa e Google Assistant, questa smart TV consente un controllo vocale semplice e intuitivo. Puoi cambiare canale, regolare il volume o cercare contenuti con un semplice comando vocale. Inoltre, con il supporto al DVBT-2, sei pronto per la nuova generazione di trasmissioni televisive.

Il design con bordi ultrasottili si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco moderno e sofisticato al tuo salotto. Le funzionalità smart ti permettono di accedere rapidamente alle tue app di streaming preferite, come Netflix, Prime Video e YouTube, rendendo semplice e intuitivo l'accesso ai tuoi contenuti.

A soli 399,00 euro, questa smart TV di Samsung rappresenta un elettrodomestico dall’elevata qualità-prezzo. C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può beneficiare della garanzia di Amazon per due anni e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.