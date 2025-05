Logitech StreamCam: la scelta dei creator, ora con il 10% di sconto su Amazon

Logitech StreamCam rappresenta una scelta di qualità per chi cerca una webcam versatile e performante, oggi proposta su Amazon a un prezzo particolarmente interessante. Grazie a uno sconto significativo, è possibile acquistarla a soli 76,39€, rispetto al prezzo originale di 164,99€. Una proposta che, senza enfasi eccessiva, risulta decisamente conveniente per streamer, content creator e professionisti.

Logitech StreamCam: perfetta per le live su Twitch e YouTube

Tra le caratteristiche principali che distinguono la StreamCam, spicca la capacità di registrare video in Full HD 1080p a 60 fps. Questa risoluzione, unita alla fluidità garantita dai 60 fotogrammi al secondo, la rende particolarmente adatta per piattaforme di streaming come Twitch e YouTube, ma anche per la creazione di contenuti destinati ai social media. Un dettaglio che può fare la differenza per chi punta a offrire un’immagine nitida e professionale.

Un altro punto di forza è l’autofocus intelligente basato su intelligenza artificiale, che consente di mantenere sempre una qualità d’immagine ottimale, anche in ambienti con illuminazione variabile. Inoltre, la possibilità di ruotare la webcam di 90° per registrare in formato verticale risponde perfettamente alle esigenze di chi crea contenuti per Instagram Stories o Facebook Reels. Una funzionalità innovativa che aggiunge ulteriore flessibilità al dispositivo.

Dal punto di vista tecnico, la Logitech StreamCam richiede un sistema operativo Windows 10 o versioni successive, oppure macOS 10.14 o superiori. Inoltre, è necessario disporre di una porta USB 3.1 Gen 1 Type-C e di un processore Intel Core i5 di settima generazione o superiore. Specifiche che garantiscono compatibilità e performance elevate.

La confezione include tutto il necessario per iniziare subito: un cavo USB 3.1 Type-C da 1,5 metri, supporti per monitor e treppiede, oltre a una licenza trimestrale per XSplit Premium. Un pacchetto completo che si rivolge a chi desidera migliorare la qualità delle proprie trasmissioni o videochiamate senza dover acquistare accessori aggiuntivi. Comprala adesso a soli 76,39€ su Amazon.

