Immagini spettacolari in 4K e funzioni AI: scopri il nuovo Samsung Neo QLED 55” a prezzo DIMEZZATO

Samsung è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni così come, a non averne bisogno, sono i suoi prodotti: garanti di qualità e affidabilità. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto enorme del 49% sulla smart TV 4K da 55" Samsung Neo che puoi acquistare al prezzo di 814,90€.

Smart TV Samsung: 4K, 55" e processore AI

La Smart TV Samsung da 55 pollici è dotata di un processore NQ4 AI Gen2 con risoluzione 4K che garantisce sfumature di colore vivide e realistiche. Il design NeoSlim trasforma il tuo televisore in un'opera d'arte, sembrerà un quadro nel tuo salotto per godere il meglio di ogni scena in una TV dal design elegante e ultrasottile.

Questa smart TV è dotata di tecnologia Quantum Matrix per contrasti ultra definiti e immagini più vive grazie ai rivoluzionari Mini LED, mentre Motion Xcelerator offre un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide e dunque si adatta perfettamente alle console che potrai collegare.

Scopri, inoltre, OTS LITE per un audio virtuale sincronizzato con l'azione, mentre Dolby Atmos ti offre un’esperienza sonora completamente immersiva, che avvolge lo spettatore da ogni angolo con effetti eccezionalmente profondi, nitidi e dettagliati.

Presente, inoltre, anche un Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce. Smart Hub, invece, ti permette di accedere e sistemare i tuoi contenuti e riunire film, giochi e programmi preferiti in un unico posto, funzionalità Smart Things per controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla tv.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto enorme del 49% sulla smart TV 4K da 55" Samsung Neo: prendila adesso a 814,90€ con spese di spedizione incluse. Approfittane subito e portati a casa un nuovo televisore di qualità pieno di interessanti funzionalità.