Erba alta? Nessun problema: il tagliaerba WORX con 6 altezze regolabili fa il lavoro per te, DOPPIO SCONTO Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo tagliaerba che presenti diverse funzioni e assicuri un giardino ordinato e ben tosato oltre che rasato sei nel posto giusto. Oggi, Amazon mette a disposizione un doppio sconto sul tagliaerba Worx con 6 altezze regolabili: 5% al quale va aggiunto e sommato un coupon dal valore di 50€ per un costo totale, finale e completo di 225,49€. Approfittane ora prima che la promo a tempo limitato scada!

Precisione e potenza con il tagliaerba Worx in doppia offerta: avrai un prato perfetto

Il tagliaerba Worx è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto efficiente, versatile e facile da usare per la cura del proprio giardino. Grazie alla compatibilità con il sistema Worx Power Share, può essere alimentato con batterie 20V, 40V e 80V, garantendo un'ampia flessibilità d’uso con tutti gli utensili Worx della stessa gamma.

Una delle caratteristiche principali di questo tagliaerba è la tecnologia brevettata Intellicut, che aumenta automaticamente la potenza quando l'erba diventa più fitta, assicurando un taglio uniforme e preciso. Inoltre, questa tecnologia permette di ridurre il consumo della batteria, prolungando l'autonomia di utilizzo.

Il design per il taglio sul perimetro consente di avvicinarsi più di altri tosaerba alle recinzioni e ai bordi del prato, riducendo il tempo e la fatica necessari per la rifinitura manuale. Per una maggiore praticità, il tagliaerba è dotato di una maniglia pieghevole, che facilita la conservazione in garage o in spazi ridotti durante la bassa stagione.

Inoltre, la regolazione della leva singola con 6 altezze di taglio permette di scegliere facilmente la misura più adatta alle diverse stagioni e alle preferenze personali. Con il tagliaerba Worx, prendersi cura del proprio prato diventa più semplice.

