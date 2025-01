Il tuo nuovo computer per l’università è in sconto: MacBook Air M3 costa pochissimo su Amazon

Il MacBook Air 2024 di Apple è un portatile premium che ha un design raffinato in alluminio ma riesce a sprigionare una potenza di altissimo livello. Grazie agli sconti di Amazon infatti, oggi risparmierai il 26% sul valore di listino; in poche parole, sarà tuo con soli 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Con il nuovo chip M3, un display di qualità superiore e una configurazione potente, è la scelta ideale per professionisti, studenti e creativi.

Prestazioni avanzate con il chip M3 sul nuovo MacBook Air

Il cuore del MacBook Air è il nuovo chip M3, progettato per offrire velocità ed efficienza senza pari. Con una CPU 8-core e una GPU 8-core, questo portatile gestisce facilmente il multitasking, l’editing video e foto, e le applicazioni più esigenti. La memoria unificata da 16 GB assicura fluidità anche con molte app aperte contemporaneamente, mentre l’archiviazione SSD da 256 GB garantisce velocità nei caricamenti e spazio sufficiente per file e progetti.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici permette di avere immagini vivide, dettagli incredibili e una resa cromatica impeccabile così lo potrai utilizzare anche per fare color correction alle tue foto e ai tuoi video. Va benissimo anche per lo streaming dei contenuti in alta definizione o semplicemente per navigare sul web con una qualità visiva di pregio.

Pesa meno di 1,3 kg, ed è perfetto per chi è sempre in movimento. È disponibile in argento, grigio siderale, mezzanotte e galassia ed è costruito in alluminio; ci sono due porte Thunderbolt USB Type-C e una MagSafe per la ricarica. Troviamo anche il jack audio per le cuffie.

La batteria del MacBook Air offre un’autonomia impressionante, che può durare un’intera giornata di lavoro o studio senza bisogno di ricaricare. Inoltre, il sistema di raffreddamento passivo lo rende completamente silenzioso, ideale per chi cerca un ambiente privo di distrazioni.

Grazie al prezzo di 999,00 euro, questo MacBook Air è il miglior laptop che tu possa acquistare per lo studio, il lavoro o per la creazione dei contenuti.