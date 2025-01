Google Pixel 7a: smartphone da 64MP e display OLED per immagini brillanti, oggi lo sconto del 41% è imbattibile

Il Google Pixel 7a è uno smartphone Android con supporto alle reti 5G che offre prestazioni elevate, un design elegante e funzionalità avanzate a un prezzo imbattibile. Con una fotocamera di qualità superiore, un’autonomia che dura fino a 24 ore e 128GB di spazio di archiviazione, è il compagno perfetto per ogni giorno. Disponibile su Amazon a soli 299,00 euro, con uno sconto del 41% e spese di spedizione incluse, è un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire.

Google Pixel 7a: potenza e innovazione a soli 299,00€

La fotocamera del Pixel 7a riesce ad offrire sempre scatti nitidi e dettagliati in ogni condizione di luce. Il grandangolo consente di catturare paesaggi mozzafiato o foto di gruppo senza rinunciare alla qualità. Con le funzioni intelligenti della compagnia americana, come il Photo Unblur e il Magic Eraser, i tuoi scatti saranno sempre perfetti.

Equipaggiato con la tecnologia 5G, il Pixel 7a assicura connessioni rapide per lo streaming dei contenuti, il download e assicura anche una navigazione senza lag. Il processore Tensor invece, potente offre un’esperienza fluida, anche con le app più impegnative, rendendolo ideale per lavoro e svago.

La batteria del Pixel 7a è pensata per durare fino a 24 ore, supportandoti dall’alba al tramonto senza bisogno di ricariche frequenti. Con la modalità di risparmio energetico, puoi estendere ulteriormente l’autonomia in caso di necessità. Con 128 GB di memoria interna, avrai spazio a sufficienza per foto, video e app. Il design è elegante e minimalista, e rende il Pixel 7a non solo un terminale potente ma anche un accessorio stiloso da sfoggiare nella vita di tutti i giorni.

Grazie allo sconto del 41%, il Pixel 7a è disponibile a soli 299,00 euro su Amazon, un prezzo eccezionale per uno smartphone di questa qualità e con queste caratteristiche. Le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo.