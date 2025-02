Friggitrice ad aria a doppio cestello col DOPPIO SCONTO: cucina più sano e veloce con 8 programmi

Una friggitrice ad aria è un elettrodomestico molto utile e che ormai spopola in tutte le cucine. Si tratta di un prodotto che permette la preparazione di cibi sani ma croccanti e che garantiscono il famoso effetto crunch del fritto. Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto doppio su questo elettrodomestico: risparmi il 28% e successivamente puoi applicare un coupon di 5€ per un prezzo totale e finale d'acquisto di 80,49€. Approfittane ora prima che scada!

Friggitrice ad aria: doppio cestello e doppia preparazione

Questa friggitrice ad aria a doppia camera soddisfa non solo le esigenze quotidiane di preparazione delle coppie, ma anche le esigenze di intere famiglie. Questa friggitrice ad aria Innsky ha due cestelli da 4 l, adatti per 2-8 persone. Puoi preparare 4L/8 L di cibo o 2 cibi diversi in 2 modi diversi contemporaneamente.

Dispone di 8 programmi alimentari preimpostati, ti aiutano a preparare piatti ricchi senza sforzo. Con un solo tocco sullo schermo, avrai un'esperienza di preparazione più rapida. Un pulsante di promemoria di agitazione ti ricorda quando e quale cestino deve essere agitato.

È inoltre possibile impostare il tempo (fino a 60 minuti) e la temperatura (da 80 a 200 °C) come desiderato. La preparazione di vari alimenti può essere completata contemporaneamente grazie alla presenza della modalità Sync Finish.

Puoi preparare in entrambi i cestelli con tempi e temperature diversi, completando entrambi allo stesso tempo. Cestelli e piastra sono lavabili in lavastoviglie per una facile pulizia. Con le spese di spedizione pari a 0 questa innovativa friggitrice ad aria è molto interessante da acquistare ed è coinvolta in un'offerta davvero super allettante e vantaggiosa.

(Acquista la friggitrice ad aria dal doppio cestello in doppio sconto)

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto doppio sulla friggitrice ad aria Innsky: risparmi il 28% e successivamente puoi applicare un coupon di 5€ per un prezzo totale e finale d'acquisto di 80,49€. Acquistala ora a prezzo scontatissimo!