Basta secchi e tubi: questa idropulitrice a batteria pulisce tutto e oggi è in sconto

Scopri l'idropulitrice a batteria Blucky, un dispositivo che unisce potenza e praticità per una pulizia senza compromessi. Disponibile su Amazon al prezzo scontato di 75,98 euro, questa soluzione wireless si distingue per innovazione e versatilità, ideale per chi cerca efficienza nelle operazioni domestiche e professionali.

Ricca di accessori, la utilizzi per tutto

Al cuore di questa idropulitrice troviamo un motore brushless ad alta efficienza, una scelta tecnologica che offre vantaggi significativi rispetto ai tradizionali motori a spazzole. Con una pressione massima di 1160 PSI e una portata d'acqua di 500 litri all'ora, il dispositivo si rivela potente ma al contempo silenzioso, garantendo una maggiore durata nel tempo grazie alla ridotta usura dei componenti.

Uno degli aspetti più interessanti è il sistema di regolazione della pressione. La possibilità di modulare l'intensità direttamente dal grilletto rende l'idropulitrice adatta a molteplici utilizzi: un tocco leggero per operazioni delicate, come la pulizia di piante o superfici fragili, e una pressione maggiore per affrontare lo sporco più ostinato su materiali resistenti.

L'autonomia rappresenta un ulteriore punto di forza. Dotata di due batterie al litio da 4000mAh con 10 celle di alta qualità, questa idropulitrice può operare per un periodo compreso tra 50 e 70 minuti con una singola carica. La ricarica completa avviene in sole 2-3 ore, eliminando la necessità di cavi e offrendo la libertà di lavorare anche in aree prive di prese elettriche.

La versatilità è amplificata dall'ugello multifunzione 6-in-1, che consente di scegliere tra diversi angoli di spruzzo (0°, 15°, 25°, 40°) e modalità come schiuma e nebulizzazione. Questa caratteristica la rende ideale per applicazioni che spaziano dal lavaggio di automobili alla pulizia di terrazze, fino all'irrigazione delle piante o alla rimozione di fango da biciclette.

Il kit in dotazione include tutto il necessario per un utilizzo immediato e completo: oltre all'idropulitrice e alle batterie, troviamo un caricatore, un tubo rinforzato da 5 metri, vari adattatori, un filtro per l'acqua, un contenitore per detergenti e una pratica custodia per il trasporto. Il tutto è supportato da un servizio clienti attivo 24 ore su 24, con garanzia di rimborso in caso di insoddisfazione.

Con un peso di soli 1,99 kg, l’idropulitrice Blucky si distingue per la sua maneggevolezza, rendendola perfetta sia per utilizzi domestici che professionali. Non perdere l'occasione di migliorare la tua esperienza di pulizia con questa soluzione tecnologica avanzata: acquistala ora con uno sconto del 5%.

