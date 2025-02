Echo Show 8: ottimo prezzo per il display intelligente di Amazon che non può mancare in una casa smart

Quando si parla di smart home, non si commette un errore affermando che Amazon ha avuto e continua ad avere un ruolo chiave. Ad esempio, molto popolari sono i suoi dispositivi della gamma Echo, e tra questi c'è anche lo Show 8, un hub dotato di un display touch da 8 pollici e "potenziato" dalla versatilità di Alexa. Comodo per accendere le luci, riprodurre musica e ascoltare le previsioni meteo tramite richieste vocali, può essere utilizzato anche per l'intrattenimento (film, serie TV, ricette) ed effettuare videochiamate. Il suo costo? Oggi, visto lo sconto Amazon del 30%, è di 119 euro, spedizione inclusa.

Ecco perché Echo Show 8 è l'hub perfetto per la casa smart

L'estetica del dispositivo è elegante e minimal, capace di integrarsi in qualsiasi ambiente domestico senza stonare. Le dimensioni sono compatte, quindi è perfetto sia per essere posizionato su un comodino, sia per trovare spazio in cucina o in salotto. Tra i protagonisti c'è il display da 8 pollici con risoluzione HD con cui interagire come se fosse un tablet, essendo touch. Sul retro è integrato uno speaker che assicura una qualità notevolmente migliorata rispetto alla generazione precedente. L'integrazione dell'audio spaziale permette una resa sonora avvolgente, ideale per ascoltare musica, podcast o anche semplicemente per godersi film e serie TV con un suono più chiaro e potente.

L'Echo Show 8 però è principalmente noto per la sua capacità di gestire la casa intelligente. Con questo accessorio, Alexa diventa il vero centro di comando della casa, permettendo di controllare ogni dispositivo smart con semplici comandi vocali. Un vantaggio enorme per chi desidera semplificare la propria quotidianità e ridurre al minimo l'uso di applicazioni separate per ogni dispositivo connesso. Ovviamente Alexa è in grado anche di rispondere a domande, impostare promemoria, fornire aggiornamenti sul meteo e tanto altro ancora.

Il device permette inoltre di effettuare anche videochiamate di qualità grazie alla fotocamera integrata da 13 megapixel, che segue automaticamente il movimento dell'utente per mantenere sempre l'inquadratura perfetta. E non bisogna temere per la propria privacy, perché con appositi comandi è possibile disattivare rapidamente microfono e videocamera.

Altra caratteristica che rende l'Echo Show 8 un dispositivo versatile è la possibilità di utilizzarlo per lo streaming multimediale. Lo schermo non sarà così generoso in termini di dimensioni, ma permette comunque di godersi contenuti su piattaforme come Prime Video, Netflix e YouTube, diventando un vero e proprio mini centro di intrattenimento domestico.

La configurazione del dispositivo, infine, è molto semplice, anche per gli utenti meno esperti in materia. Basta collegarlo al Wi-Fi, accedere con il proprio account Amazon e seguire le istruzioni a schermo per personalizzare le impostazioni in base alle proprie preferenze. Cosa aspetti? Non perdere tempo e acquista subito Echo Show 8!