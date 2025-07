Sollievo istantaneo dalle punture di zanzare e insetti: questo è il gadget che ti salva l’estate (-17%)

Il dispositivo Beurer BR 90 “Dopopuntura Giorno&Notte” si propone come una soluzione pratica e naturale per affrontare il fastidio delle punture di insetti. Ideale per chi cerca un approccio ecologico, sfrutta la tecnologia del calore localizzato per alleviare prurito, gonfiore e irritazione senza ricorrere a prodotti chimici. Attualmente disponibile al prezzo di 23,99€, con uno sconto significativo rispetto al listino originale, si distingue per il suo design compatto e le caratteristiche avanzate.

Il gadget perfetto per il sollievo dopo le punture degli insetti

Questo dispositivo, progettato per offrire sollievo immediato, utilizza una piastra riscaldante in ceramica che raggiunge i 50°C. Grazie a questa tecnologia, il Beurer BR 90 agisce direttamente sulla zona interessata, accelerando il processo di guarigione. Una delle sue peculiarità è la possibilità di scegliere tra due modalità di utilizzo: un programma di 3 secondi per pelli sensibili e uno più intenso di 6 secondi per situazioni più fastidiose. La sicurezza è garantita dallo spegnimento automatico e dal raffreddamento immediato della piastrina dopo ogni utilizzo, rendendolo sicuro anche per donne in gravidanza.

Un altro elemento distintivo è la presenza della illuminazione LED integrata, che consente di utilizzarlo anche in condizioni di scarsa visibilità, rendendolo perfetto per l’uso notturno o all’aperto. L’alimentazione è garantita da due batterie AAA, incluse nella confezione, che assicurano una lunga autonomia grazie al basso consumo energetico.

Se stai cercando una soluzione che coniughi innovazione e rispetto per l’ambiente, il Beurer BR 90 Dopopuntura Giorno&Notte rappresenta un investimento valido. Con il suo mix di tecnologia avanzata e funzionalità pratiche, questo dispositivo è un compagno indispensabile per affrontare con serenità le punture di insetti, ovunque ti trovi. Approfitta dell’offerta per portarlo sempre con te.

