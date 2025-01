Cucina sana ma gustosa? Oggi si può con la friggitrice ad aria di COSORI

La friggitrice ad aria di COSORI è un elettrodomestico innovativo che serve per preparare piatti gustosi e salutari, ed è acquistabile su Amazon al prezzo speciale di 99,99€, grazie a un coupon da 10 euro (attivabile al checkout) e a uno sconto del 27%.

Con una capacità generosa di ben 6,2 litri, ha tante funzionalità avanzate e un design intuitivo, questo elettrodomestico trasformerà il tuo modo di cucinare.

Friggitrice ad aria di COSORI: impossibile non apprezzarla

Con una capacità di 6.2 litri, la friggitrice in questione è ideale per famiglie numerose o per preparare pasti abbondanti. È abbastanza capiente per cuocere un pollo intero o piatti per più persone, senza sacrificare spazio in cucina.

Grazie alla tecnologia di circolazione dell’aria calda, sarai in grado di ottenere cibi croccanti all’esterno e morbidi all’interno utilizzando fino all’80% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. È un’opzione salutare senza rinunciare al gusto.

La finestra integrata ti consente di controllare lo stato di cottura senza dover aprire il cestello. Una funzionalità pratica che ti aiuta a ottenere risultati perfetti con il minimo sforzo.

Con 12 programmi one-touch, tra cui quello per la panificazione, per cucinare l’arrosto, le patatine o la carne, questa friggitrice ad aria renderà la preparazione dei piatti estremamente semplice. Pensa che potrai anche regolare manualmente tempo e temperatura (da 75°C a 205°C).

Il display touch a LED è facile da usare e offre un controllo preciso su ogni funzione. L’interfaccia intuitiva garantisce una gestione rapida anche per chi è alle prime armi con le friggitrici ad aria.

Inclusi nella confezione troverai 30 ricette cartacee, mentre altre 50 ricette online sono disponibili per stimolare la tua creatività in cucina. Dagli snack veloci ai piatti gourmet, avrai tutto il necessario per ampliare il tuo repertorio.

Il cestello antiaderente rimovibile è lavabile in lavastoviglie, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi. Meno tempo per pulire, più tempo per goderti i tuoi pasti.

Con un prezzo di soli 99,99€ e uno sconto complessivo del 27%, questa friggitrice ad aria offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. È un investimento intelligente per migliorare la qualità della tua cucina.