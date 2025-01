Controlla la tua auto anche a distanza con la dash cam più venduta su Amazon: è in offerta

La dash cam wireless che ti proponiamo offre un sistema di sorveglianza completo per la tua auto, con registrazione in 4K Ultra HD, monitoraggio a 360 gradi, GPS integrato e connettività 5GHz e WiFi. Disponibile su Amazon a 67,99 euro, con un coupon del 20% applicabile al checkout, è una soluzione avanzata per proteggere la tua auto in ogni situazione.

Sorveglianza 4K e angolo a 360 gradi con la dash cam di Amazon

La dash cam garantisce una visione dettagliata e nitida grazie alla risoluzione 4K Ultra HD, catturando ogni dettaglio della strada o degli eventi circostanti. La copertura a 360 gradi permette di monitorare sia la parte anteriore che posteriore dell’auto, riducendo i punti ciechi e aumentando la sicurezza durante la guida e il parcheggio.

Grazie alla modalità di monitoraggio del parcheggio, la dashcam continua a registrare anche quando l'auto è spenta, rilevando movimenti o impatti sospetti; è una protezione aggiuntiva contro furti o atti vandalici, registrando tutto ciò che accade intorno al veicolo.

Il GPS integrato traccia con precisione i tuoi spostamenti, registrando informazioni sulla velocità e sul percorso. La connettività WiFi con tecnologia 5GHz ti permette di accedere rapidamente ai video tramite app dedicata, rendendo semplice la condivisione o l’archiviazione delle registrazioni sul tuo smartphone.

La telecamera è dotata di una scheda SD da 64 GB inclusa, garantendo spazio sufficiente per registrazioni prolungate. Il design senza fili la rende facile da installare e si configura in un istante.

Con il coupon del 20%, la dash cam è disponibile a soli 67,99 euro, offrendo un rapporto qualità-prezzo eccellente. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del sito.