Solo per oggi: faretto solare da esterno con sensore di movimento in offerta (-5%)

Un’illuminazione potente ed efficiente per i tuoi spazi esterni: il faretto solare SIGRILL con 172 LED e sensore di movimento rappresenta una soluzione che unisce tecnologia avanzata e risparmio energetico. Disponibile su Amazon al costo competitivo di 25,31€, questo modello si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo, affermandosi come uno dei più apprezzati nella categoria dei proiettori per esterni.

Faretto solare LED in offerta su Amazon: mai più senza

Una delle caratteristiche più innovative del prodotto di SIGRILL è la sua struttura a due componenti: un pannello solare ad alta efficienza e una lampada LED separata. Il pannello, con una capacità di conversione superiore al 22%, alimenta i 172 LED che producono un’intensità luminosa di 800 lumen, con una temperatura colore di 3000 Kelvin per una luce bianca calda e accogliente.

Questo sistema è progettato per coprire un’area fino a 40 metri quadrati, con un angolo di illuminazione di 270°, garantendo così una copertura ottimale.

Progettato per resistere alle condizioni atmosferiche più avverse, il SIGRILL è certificato IP65, garantendo impermeabilità e protezione dalla polvere. La struttura in ABS di alta qualità è dotata di un sistema di drenaggio per evitare accumuli d’acqua, rendendolo adatto a piogge intense e nevicate.

Grazie al telecomando incluso, il faretto offre tre modalità operative per adattarsi a diverse esigenze:

Modalità sensore di movimento : si attiva al rilevamento di movimento fino a 8 metri di distanza, con un angolo di 120°.

: si attiva al rilevamento di movimento fino a 8 metri di distanza, con un angolo di 120°. Modalità luce attenuata : fornisce un’illuminazione costante a bassa intensità, che si intensifica al rilevamento di movimento.

: fornisce un’illuminazione costante a bassa intensità, che si intensifica al rilevamento di movimento. Modalità illuminazione continua: offre luce a piena potenza per tutta la notte.

La semplicità d’installazione è un ulteriore punto di forza: bastano pochi minuti per fissarlo alla parete utilizzando le viti fornite. Per ottimizzare la raccolta di energia solare, si consiglia un’altezza di montaggio tra i 2 e i 3 metri, con la possibilità di ruotare la lampada di 180°.

Acquistalo adesso su Amazon con lo sconto del 5%; è in offerta a tempo limitato e lo paghi solo 25,31€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.