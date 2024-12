Casa sotto controllo con la Telecamera Wi-Fi Tapo: su Amazon scontatissima al -43%

Se vuoi tenere d'occhio casa in modo discreto ed efficiente, soprattutto se sei spesso fuori per lavoro, ti consigliamo la Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C210. Oggi è disponibile su Amazon a soli 22€ grazie ad uno sconto incredibile del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, ad un prezzo così scontato i prodotti potrebbero terminare molto velocemente.

Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C210: massima sicurezza ed affidabilità

La Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C210 è un dispositivo di sorveglianza compatto, discreto e dal design davvero versatile così da poter essere inserita in ogni angolo di casa adattandosi a qualsiasi stile di arredamento.

Questo modello ti permette di tenere sotto controllo le aree sensibili della tua casa o della tua attività, come l'ingresso o gli accessi secondari con un'ampia visuale. Nello specifico assicura una ripresa 3MP Ultra HD con una risoluzione elevatissima (2304 x1296) ed un movimento Pan-Tilt (360° sull'asse orizzontale e 114° su quello verticale): in questo modo potrai visualizzare chiaramente cosa succede a casa in ogni momento e ovunque tu sia.

Inoltre garantisce una visione notturna infrared 850 nm: ciò vuol dire che è possibile registrare immagini nitide anche in condizioni di scarsa luminosità fino a 8 metri di distanza.

La modalità di utilizzo da remoto è semplice ed intuitiva grazie all'app Tapo da scaricare sul tuo smartphone e che invia istantaneamente notifiche push quando viene intercettato un movimento. Tra l'altro l'applicazione è in grado di innescare l'allarme integrato per mettere in fuga eventuali visitatori indesiderati.

Per finire, il dispositivo risulta essere compatibile anche con Amazon Alexa e Google Assistant quindi, quando sei a casa, potrai controllarlo facilmente tramite semplici comandi vocali.

