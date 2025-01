Caricatore wireless 15W in super offerta: ricarica rapida e sicura per il tuo smartphone

Offerta a tempo molto interessante su Amazon per questo caricatore wireless da 15W: ideale per tutti gli smartphone che supportano la ricarica wireless, oggi puoi acquistarlo a soli 13,45 euro invece di 21,99. Il prezzo include la spedizione Prime con la possibilità di riceverlo a casa in 1 giorno pronto per essere spacchettato e posizionato sulla tua scrivania.

Caricatore wireless 15W in offerta: comodo e sicuro

Con questo caricatore wireless hai la soluzione perfetta per mantenere sempre carico il tuo smartphone con la massima comodità. Grazie alla tecnologia AirFuel di ultima generazione hai la possibilità di risparmiare fino a 45 minuti di attesa grazie ad una ricarica veloce ed efficiente tutte le volte che ne avrai bisogno.

Sulla base trova posto un indicatore LED adattivo che si illumina di giorno e si attenua automaticamente di notte: utile specie se decidi di posizionare il caricatore sul comodino. L'accessorio supporta quattro differenti livelli di ricarica a seconda dello smartphone in modo da darti sempre la potenza giusta per il tuo device arrivando fino ad un massimo di 15W.

Non preoccuparti per la sicurezza perché la protezione avanzata NTC Temp°Guard monitora in maniera costante la temperatura evitando qualsiasi rischio di surriscaldamento e nel frattempo proteggendo la batteria del tuo telefono. Il suo design è compatto ed elegante, quindi è perfetto da posizionare ovunque: sulla scrivania, sul comodino o dove credi possa esserti più utile.

Il supporto verticale è utile per continuare a utilizzare lo smartphone mentre è in ricarica, magari per una videochiamata, scrollare video sui social network, leggere notifiche e altro ancora.

All'interno della confezione troverai la base di ricarica e un cavo USB-C: insomma, tutto quello che ti serve per iniziare e rendere la ricarica del tuo smartphone ancora più semplice, pratica, veloce e soprattutto sicura. Acquistalo adesso a soli 13,45 euro invece di 21,99: solo su Amazon.