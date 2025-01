Apple TV 4K al minimo storico su Amazon: è l’affare di oggi

Su Amazon è ora possibile acquistare la Apple TV 4K a prezzo scontato. Il TV box della casa di Cupertino, in grado di diventare un vero e proprio punto di riferimento per l’intrattenimento domestico, è ora acquistabile al prezzo scontato di 149,90 euro, scegliendo la versione da 64 GB con connettività Wi-Fi.

In sconto c’è anche la versione da 128 GB con connettività Wi-Fi + Ethernet che viene proposta con una spesa di appena 20 euro in più. Si tratta, per entrambe le versioni, del prezzo minimo storico su Amazon.

La Apple TV 4K è venduta direttamente da Amazon e, per gli utenti abilitati agli acquisti a rate, è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, in modo da dilazionare la spesa. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Apple TV 4K: il prezzo su Amazon è ottimo

Dotata del potente chip A15 Bionic, in grado di garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo, Apple TV 4K, terza generazione della Apple TV, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento del settore dell’intrattenimento domestico.

Basta collegare il dispositivo al televisore per poter contare su di una piattaforma smart aggiornata e ricca di funzionalità, con la possibilità di utilizzare le app di tutti i principali servizi di streaming e con il supporto al Dolby Vision 4K e HDR 10+ oltre che Dolby Atmos.

La Apple TV 4K supporta il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.0 e, nella versione specifica, ha una porta Ethernet, il telecomando è sempre incluso in confezione e consente di utilizzare Siri per la gestione del dispositivo.

Grazie all’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la Apple TV 4K con un prezzo scontato di 149,90 euro per la versione 64 GB Wi-Fi e di 169,99 euro per la versione 128 GB Wi-Fi + Ethernet.