Le previsioni meteo di domani, venerdì 7 maggio, documentano il ritorno di una certa instabilità sulle regioni del Nord Italia, specie in montagna, dove potrà verificarsi qualche pioggia. Le cose andranno invece meglio al Centro Sud, che vivrà una giornata per lo più asciutta e soleggiata. Superate le ultime incertezze, all'orizzonte si profila poi un weekend pienamente primaverile, caratterizzato anche da un significativo aumento delle temperature.



Entrando più nello specifico, il sito de iLMeteo.it scrive che venerdì "improvvisi rovesci e locali temporali con grandine potranno tornare a colpire […] le Alpi e le Prealpi, specie quelle del Triveneto", con possibili sconfinamenti nell'alta Pianura Padana (dettagli in fondo all'articolo). Sul resto del Paese il cielo sarà invece prevalentemente sereno o poco nuvoloso, ad eccezione degli estremi settori meridionali, dove lo sviluppo di annuvolamenti più corposi in arrivo dal Nord Africa sembra destinato a originare sporadici piovaschi in Sicilia.

Per quanto riguarda il weekend dell'8-9 maggio, gli esperti di 3BMeteo anticipano che un temporaneo sussulto dell'anticiclone africano porterà tempo stabile (ma non sempre soleggiato) e caldo a volontà. Sabato gli unici disturbi degni di nota saranno rappresentati da una residua nuvolosità irregolare su Emilia Romagna e versante Adriatico, comunque in miglioramento con il passare delle ore. Domenica il sole si imporrà invece quasi ovunque (qualche nube più compatta a Nord Ovest) e verrà accompagnato da correnti calde in risalita dall'Africa. Le ripercussioni, sottolineano i meteorologi, saranno particolarmente evidenti in corrispondenza delle aree più interne, con i termometri che "potranno superare punte di 25-26 gradi", sfiorando anche "i 28-29 gradi sulla Toscana e 30 gradi sulla Sardegna".

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 7 maggio

Nord Ovest

Nubi sparse su tutte le regioni, con qualche rovescio sulle Alpi tra pomeriggio e sera, specie in Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature massime: 17° a Genova, 23° a Torino e Milano.



Nord Est

Rovesci e temporali pomeridiani sui rilievi del Triveneto, in possibile estensione sulle pianure di Venezia, Treviso e Udine. Parzialmente nuvoloso ma asciutto altrove. Temperature massime: 22° a Bolzano, 25° a Bologna, 22° a Venezia.



Centro

Condizioni generali di bel tempo, salvo cielo più coperto sull'alta Toscana, in presenza di locali e isolati piovaschi nel pratese e pistoiese. Temperature massime: 23° a Cagliari, 20° a Firenze, 22° a Roma.



Sud e Isole

Più nuvoloso sulla Sicilia, con la possibilità isolati piovaschi nel catanese. Per il resto cielo prevalentemente sereno. Temperature massime: 21° a Napoli, 26° a Bari, 22° a Palermo.