Roma, 30 maggio 2020 - Le previsioni meteo di domani, domenica 31 maggio, confermano una chiusura di weekend all'insegna del clima fresco e di qualche rovescio residuo, soprattutto nelle zone montuose d'Italia. La situazione è destinata però a normalizzarsi in vista della Festa della Repubblica del 2 giugno. Per quanto riguarda la giornata di domenica, il team de iLMeteo.it spiega che il tempo tenderà a migliorare rispetto le 24 ore precedenti, ma dovremo comunque fare i conti con alcuni temporali pomeridiani che interesseranno gli Appennini centro-meridionali e in misura minore i rilievi alpini. Fatta eccezione per qualche occasionale sconfinamento delle piogge in pianura, sul resto del Paese il cielo sarà invece più sereno o non troppo nuvoloso, ma in un contesto climatico sempre piuttosto fresco rispetto alle medie stagionali.

La mappa di 3bmeteo

La risalita delle temperature

Da lunedì 1 giugno (inizio dell'estate meteorologica) la pressione comincerà a risalire, riportando il sole al centro della scena su buona parte dello Stivale. Il ponte del 2 giugno si concluderà dunque in grande stile: martedì sarà infatti una giornata molto soleggiata e contraddistinta dalla calura estiva, con temperature massime che torneranno ad accarezzare i 27-28° al Centro Nord.

Giugno, l'estate parte 'con calma'

3bmeteo spiega però che "il tempo della prima parte del nuovo mese nasconderà non poche insidie". Gli esperti segnalano che "l'alta pressione delle Azzorre non sembra ancora intenzionata a porre le sue radici sull'Europa, anzi, rimarrà relegata in pieno Atlantico e lascerà il Vecchio Continente in balia dei flussi instabili provenienti dalle latitudini settentrionali". Al momento non si intravedono ondate di calore. Ma vista la distanza temporale meglio seguire gli aggiornamenti.

Le previsioni nel dettaglio di domenica 31 maggio

Nord Ovest

Cielo coperto soprattutto al mattino, ma in un contesto stabile, salvo precipitazioni sulle Alpi. Nel pomeriggio spazio a schiarite. Massime in calo: 20° a Torino e 22° a Milano.



Nord Est

Avvio molto nuvoloso su tutti i settori, con occasionali piovaschi confinati tuttavia sui settori alpini. Nel pomeriggio generale prevalenza di sole. Previsti 20° a Venezia e 22° a Bologna.



Centro

Mattinata con molte nubi ma asciutta, seguita da peggioramenti su basso Lazio e Appennino centrale, dove si preannunciano temporali sparsi. Sereno o poco nuvoloso altrove. Attesi 22° a Firenze e 23° a Roma.



Sud e Isole

Tempo ancora parzialmente instabile, con temporali al mattino sulla bassa Puglia e annuvolamenti altrove. Dal pomeriggio si fa largo il sole, ma arrivano nuovi rovesci tra Basilicata e Calabria. Temperature stabili: 23° a Napoli e 22° a Palermo.

