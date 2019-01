Roma, 26 gennaio 2019 - Nuova discesa di aria fredda, di nuovo neve in pianura al Nord (pare copiosa) e fiocchi bianchi "fino alle porte di Roma". Le previsioni meteo per la prossima settimana. I siti meteo sono sostanzialmente concordi, anche se per dettagli e maggiore certezze si dovrà attendere ancora un po'.

Il giorno da tenere d'occhio, in particolare, è mercoledì prossimo, 30 gennaio. Ilmeteo.it annuncia neve "anche in pianura al Centro Nord" con precipitazioni che potrebbero essere anche abbondanti.

3bmeteo.com parla di "intenso fronte" con fenomeni che "potrebbero risultare ancora di moderata o forte intensità". E conferma i fiocchi bianchi al Nord. E annuncia un altro fronte già venerdì, poi un altro ancora domenica.

Pure Meteogiornale.it parla di "una-due, forse 3 ondate di freddo artico in vista". Insomma, sarà una settimana movimentata.

Intanto, però, un nuovo peggioramento è atteso già per questa domenica (e nella giornata di lunedì attraverserà l'Italia). Piogge importanti sul Centro Italia e neve "sino a quote collinari sulle Alpi occidentali, a tratti anche più in basso o fino ai fondovalle tra medio-alta Lombardia e Triveneto", spiega 3bmeteo. Anche ilMeteo.it conferma il ritorno della neve su tutto l'arco alpino e (di nuovo) sugli Appennini. Situazione simile delineata anche da Meteogiornale.it.

