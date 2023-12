Zonin1821, Italia tour

Una proposta di assaggio per i pranzi o le cene natalizie arrivano dal Gruppo Zonin1821 e le sue Tenute. Il viaggio è tutto dedicato al menù ideale pensato da Diego Gottardo, chef del Gruppo Zonin1821. Si parte dall’Oltrepò Pavese con un brindisi di Oltrenero Brut Nature 2018 per poi passare all’antipasto con Aquilis 2019, sauvignon blanc Friuli Doc Aquileia di Ca’ Bolani in Friuli-Venezia Giulia. Il primo piatto sfida il rosato con Zinzula 2022, Negroamaro rosato, Puglia Igt di Masseria Altemura, mentre il petto di faraona viene accompagnato dal Santa Caterina 2017, Chianti classico Gran Selezione Docg di Castello di Albola in Toscana. L’ultima coccola lasciata al dolce abbinato al Deliella 2016, un Nero d’Avola Sicilia Doc della Tenuta Principi di Butera.