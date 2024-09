X Factor 2024: Jake La Furia e Paola Iezzi cantano ‘Amici come prima’. Il video dell’insolito duetto conquista (quasi) tutti

Milano, 6 settembre 2024 – Manca poco alla nuova edizione di X Factor. Il talent show di Sky inizierà giovedì prossimo, il 12 settembre, quando saranno mandate in onda le audizioni le cui registrazioni sono in corso proprio in questi giorni. I quattro giudici sono dunque impegnati a valutare i futuri concorrenti e, tra una pausa e l'altra, non mancano i siparietti tra loro. L'ultimo in ordine di tempo, è quello tra Jake La Furia e Paola Iezzi, protagonisti di un insolito duetto sulle note di 'Amici come prima', il brano con cui Paola, in coppia con la sorella Chiara, vinse tra le Nuove proposte a Sanremo 1997.

Il tavolo dei giudici di X Factor durante la registrazione delle audizioni

A dare il la è proprio il rapper che accenna all'inconfondibile "scusa" con cui inizia il pezzo, facendo partire il pubblico in coro. A questo punto anche la cantante decide di aggregarsi all’improvvisata esibizione del collega. Il tutto sotto lo sguardo degli altri due giudici: divertito quello di Achille Lauro che scherza "quattro sì per Jake", decisamente perplesso quello di Manuel Agnelli che però, alla fine, sembra apprezzarne l'armonia.

Tra le novità attesa più attese di X Factor 2024 c’è il debutto come presentatrice di Giorgia, che tuttavia già una prima prova da conduttrice l’aveva fatta allo scorso Sanremo, quando aveva affiancato Amadeus in una delle cinque serate sul palco dell’Ariston.