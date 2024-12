Chi è Vittoria Castagnotto, la conduttrice di Netweek e Supertennis con il Toro nel cuore

Roma, 9 dicembre 2024 – È tra le conduttrici sportive più in voga del momento. Vittoria Castagnotto, al timone di Netweek e Supertennis, viene spesso dipinta come la “Diletta Leotta” torinese.

Laureata in Economia Aziendale, Gestione Strategica delle Imprese all’Università degli Studi di Torino, affianca da sempre la passione per il mondo dello spettacolo alla vita quotidiana. Anche durante gli studi, come racconta in un'intervista al Corriere della Sera. “Tra i banchi universitari – spiega – ho imparato il significato delle parole ‘sacrificio’ e ‘organizzazione’, e ho capito quanto sia importante essere duttile”.

Il suo cammino nello show business è iniziato con la conduzione del programma “Mondo Toro”, dedicato ai colori granata. E sempre sul Torino intorno ai 18 anni ha scritto i suoi primi articoli, pubblicato su un sito internet dedicato alla sua squadra del cuore. Una profonda passione, quella per i granata, che proviene dal nonno paterno, con cui tutte le domeniche guardava le partite.

Schermata dal profilo Instagram di Vittoria Castagnotto

Castagnotto ha rivelato di essere impegnata su molti fronti. Conduce Netweek Calcio Show, una trasmissione serale che segue gli appuntamenti calcistici più importanti in diretta. Collabora con “6inAuto”, un canale che produce contenuti per concessionarie di automobili, e con Italian Series of Poker. Da un paio di anni fa parte anche della squadra di Supertennis.

Oltre al mondo dello sport, ha anche mosso i primi passi nel cinema, interpretando nel 2022 il ruolo di una ballerina nel film “Dicono di te”. È così riuscita a conciliare due mondi: quello dello spettacolo a cui ha sempre ambito e di cui ora fa parte, e il mondo della danza classica (che, come ha raccontato durante l’intervista, ha praticato per 20 anni).

Vittoria ha poi rivelato i modelli a cui si è ispirata (e che ancora adesso ammira). Da Simona Ventura a Caterina Balivo, in particolar modo. Ma anche Diletta Leotta. “ Mi piace come Diletta interpreta certe cose – ha spiegato –. È riuscita a crearsi un impero ed è brava a rimanere sempre sulla cresta dell’onda, cosa nient’affatto facile.”

Sui social dà un’immagine molto solare di sè stessa. Le piace tenersi in forma, collezionare momenti con la famiglia ed è molto affezionata al suo cane, il pastore tedesco Ray. Dedica la maggior parte del suo tempo al tanto amato lavoro e ai viaggi.