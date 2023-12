Vita spericolata, finalmente il video

In occasione dei 40 anni del disco di Vasco Rossi Bollicine, è stato realizzato per la prima volta un video di Vita spericolata (disponibile da ieri su Youtube). Carosello Records, storica etichetta di Vasco, ha da poco pubblicato Bollicine 40th RPlay Special Edition in 3 versioni (cd, vinile e box in edizione limitata numerata) e per questa ricorrenza ha agginto anche un inedito video animato, per la regia di Arturo Bertusi, di uno dei brani-mito del Kom.