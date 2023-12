Verso l’Oscar:. Garrone nella shortlist

Io capitano di Matteo Garrone, già Leone d’argento per la regia all’ultima Mostra di Venezia, è entrato nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l’Oscar. L’annuncio è stato dato ieri sera dall’Academy. Il prossimo appuntamento per l’epopea dei due giovani senegalesi che vivono il dramma dei migranti attraverso la Libia e il Mediterraneo è per il 23 gennaio quando verranno annunciate le nomination in vista della notte delle stelle del 10 marzo a Los Angeles.

Stando alla shortlist degli Oscar 2024, gli avversari più temibili di Garrone (55 anni) sono Aki Kaurismaki, con Foglie al vento (Finlandia), Wim Wenders con Perfect Days (Giappone) e Jonathan Glazer con La zona d’interesse (Gran Bretagna). Nella shortlist poi Amerikatsi (Armenia); The Monk and the Gun (Buthan); The Promised Land (Danimarca); La Passion de Dodin Bouffant di Tran Anh Hung (Francia; il premiatissimo francese Anatomia di una caduta potrebbe concorrere direttamente tra i migliori film). Ancora: The Teachers’ Lounge di Ilker Catak (Germania); Nella terra di dio (Islanda); Totem di Lila Avilés (Messico); The Mother of All Lies (Marocco); La società della neve di J. A. Bayona (Spagna); Four Daughters (Tunisia); 20 Days in Mariupol (Ucraina).