Dicembre si apre con i nuovi singoli del Volo, Pinguini Tattici Nucleari e della star Rosé

Dicembre si apre con la musica italiana che domina questa prima settimana di pubblicazioni musicali. Il Volo, Pinguini Tattici Nucleari, Elio e le Storie Tese e Paola Iezzi sono gli artisti principali di questo week end, mentre all’estero fari puntati sulla Blakpink Rosé, star del k-pop, e su Ryan Adams.

Tempo di nuova musica per il Volo, con il trio che torna in pista con il singolo Tra le onde. Il brano, scritto da Stefano Marletta e Michael Tenisci – che prodotto il brano con E.D.D., è caratterizzato da sonorità tranquille e sognanti, pronte a seguire in maniera armonica le voci dei tre cantanti. Il pezzo è un inno alla presenza di chi ci sostiene nei momenti più difficili.

Hello world è il nuovo disco dei Pinguini Tattici Nucleari, che col titolo rendono omaggio al mondo dei programmatori informatici. Quindici i brani del disco, pensato per essere suonato davanti a un pubblico e quindi caratterizzato da suoni scarni, urgenti e minimali, senza discostarsi dalla vincente formula pop del gruppo. Il prossimo anno la band presenterà il disco con un tour negli stadi.

Elio e le Storie Tese tornano in pista con Natale in trincea, un nuovo singolo che celebra le festività con ironia. Definito dalla band un must per questi tempi bellicosi, questo brano dall’umorismo provocante e tagliente vede la partecipazione speciale dei Neri per caso. La canzone, comunque, resta un messaggio di pace in chiave moderna.

All’estero l’attesa è tutta rivolta all’esordio da solista di Rosé, una dei membri del celebratissimo collettivo Blackpink. La star del k-pop è già in cima alle classifiche di tutto il mondo grazie al singolo Atp, in cui ha collaborato con Bruno Mars. Dodici tracce intime e introspettive che permettono al pubblico di entrare in contatto con la sfera privata della giovane artista sudcoreana.

Trova finalmente pace Blackhole, disco di Ryan Adams dalla storia decisamente travagliata. Il cantautore americano ha scritto il disco nei primi anni duemila, caratterizzandolo con forti sonorità rock e con temi legati alla dipendenza dalle droghe e dall’alcool. Negli anni il disco è diventato un oggetto di culto per i fan, che su internet ne facevano circolare delle versioni bootleg. Tra i brani anche Catherine, pezzo ormai diventato parte integrante delle esibizioni dal vivo dell’artista.

Dopo aver vestito i panni del giudice di X-Factor, Paola Iezzi si prepara a far ballare il pubblico con il nuovo pezzo Club astronave. Basato su un beat dance pop dal ritmo sostenuto, il brano parla del desiderio di evasione e connessione emotiva, di trovare un amore profondo mentre si è immersi in un contesto di festa e movimento. Paola Iezzi ha scritto il pezzo con Antonio Caputo e Danilo Cortellino, Alessandro Gemelli, Simone Giacomini, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende.

Il chitarrista Ghigo Renzulli celebra i quarantaquattro anni dal suo esordio con i Litfiba pubblicando Dizzy, il suo nuovo album da solista. Secondo progetto per Renzulli, che trona in pista con un album strumentale che ripercorre tutte le influenze e passioni del musicista fiorentino. Il risultato è un disco dal suono variegato e stratificato, in cui rimane evidente il richiamo alle sonorità che hanno fatto la fortuna dei Litfiba.