Uno spazio quotidiano

Serena Bortone non compare alla guida di alcun programma televisivo. Si ipotizzava per lei uno show non politico, vista l’ira funesta (e la sanzione) che aveva scatenato con la difesa della partecipazione di Antonio Scurati nel suo programma. Ma niente: o Bortone si è rifiutata, o l’hanno rifiutata. I vertici Rai dicono di aver fatto due proposte valide alla conduttrice ma altre voci parlano di clausole irricevibili. Così il risultato è che Bortone vira su un programma radiofonico su Rai Radio2. Qui condurrà una nuova trasmissione quotidiana, uno spazio tutto suo in cui potrà esprimersi molto più liberamente senza dover sottostare a limitazioni sul tema politica e, soprattutto, senza rischiare ulteriori magagne e provvedimenti dai vertici Rai.

B.B.