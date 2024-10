Unghie blu notte, la nail art preferita dell’autunno 2024

Milano, 17 ottobre 2024 – Il blu notte, profondo e cangiante, è il colore protagonista della manicure autunnale del 2024. Hailey Bieber ha fatto impazzire il web con la sua manicure blu zaffiro, creata dalla famosa professionista del settore Zola Ganzorigt. Si tratta di un tono scuro e luminoso, che ricorda la pietra preziosa, destinato a essere uno dei più amati di questa stagione.

Hailey Bieber

Invece delle classiche tonalità autunnali come marroni e ambra, ha scelto un blu navy intenso, che alla luce quasi sembra nero. Anche se le unghie di Bieber sembrano avere una sfumatura ombré, scommettiamo che si tratti solo di un riflesso (o forse di un leggero effetto perlato, ottenuto con una passata di top coat cromato). Ha mantenuto la sua lunghezza preferita, un'unghia a mandorla lunga. Il nuovo aspetto delle unghie di Hailey Bieber segna una svolta rispetto ai suoi soliti look cromati e con disegni a mano libera, optando per una manicure decisamente da vamp. È minimalista, sì, ma rappresenta una rinfrescante novità rispetto alla marea di stili in rosa pallido e trasparenti che dominano al momento. Bieber ha postato un selfie nelle sue Instagram stories, accompagnato dalla didascalia "Hi", mettendo in primo piano le sue nuove unghie blu navy.

Consigli

Il blu notte può variare da un blu profondo e scuro quasi nero a tonalità leggermente più vivaci. Conviene optare per un colore che si adatti alla propria carnagione e al proprio stile, evitando sfumature troppo cupe se si cerca un effetto più elegante. È un colore molto pigmentato che può macchiare le unghie naturali. Prima di applicare lo smalto, dunque, è importante usare una base protettiva trasparente per evitare che le unghie si ingialliscano o si danneggino. Il blu notte risplende di più con una finitura super lucida. Va steso anche un top coat trasparente e brillante per donare profondità al colore e assicurarsi che la manicure duri più a lungo. Le unghie a mandorla o ovali si sposano perfettamente con questa tonalità, donando un look sofisticato. Vanno invece evitate le forme troppo squadrate o corte, che toglierebbero raffinatezza. Se si desidera un tocco in più, si possono aggiungere dettagli metallici o glitterati argentati o dorati per una nota ancora più glamour, perfetta per una manicure da sera elegante senza sovraccaricare il look.

Altri smalti dell’autunno 2024

Per le amanti dei classici, il rosso resta una scelta intramontabile. Durante la sfilata di Gucci a Milano Jessica Chastain ha sfoggiato una manicure fiammante extra lucida. Il bordeaux è un altro colore di punta, perfetto per chi cerca un look sofisticato come Amal Alamuddin. Si sposano bene con questa stagione anche il caramello tostato, il verde salvia, il grigio tortora. Il nude può essere rivisitato optando per una nuance che vira verso l’argilla o il crema. Chi vuole osare di più potrebbe applicare smalti sui toni del nero, del prugna e del viola con dettagli dorati o argentati.