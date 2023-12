Una nuova boutique nel cuore di Cortina

Filson, la realtà di stile outdoor americana che da oltre 125 anni perfeziona l’arte di capi e accessori funzionali, resistenti e durevoli, sbarca a Cortina, nella perla delle Dolomiti, in pieno centro, tra Largo Poste e Corso Italia, in via Benin 1.

All’interno del nuovo e moderno store saranno presentate tutte le collezioni Filson, per capi che resistono alla prova del tempo. L’arredo della nuova boutique è tutto in legno e intonato al contesto montano.

E.D.