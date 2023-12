Un ciclamino per la ricerca

Una piantina di ciclamino per aiutare la ricerca contro la malattia di Alzheimer. Fino al 13 dicembre, in tutti gli store Coop d’Italia, chi acquisterà un ciclamino potrà devolvere 1 euro per sostenere Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer), l’unica Associazione che promuove la Ricerca medico-scientifica a livello nazionale sulla malattia di Alzheimer ed altre forme di demenza.

I ciclamini fanno parte della campagna ’Non ti scordar di Te’ con cui Coop, dal 2016, ha promosso iniziative per raccogliere fondi a favore di Airalzh Onlus e della ricerca scientifica.