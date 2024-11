Un albero di sapore. La mela Pink Lady sposa il cioccolato

Pink Lady® – la mela italiana dal bollino a forma di cuore – presenta una deliziosa Limited Edition per il prossimo Natale: il ’Pink Lady® Christmas Tree’, un originale albero di Natale tutto da gustare, in collaborazione con la prestigiosa cioccolateria ’La Perla’ di Torino nel segno della tradizione, dell’artigianalità e dell’innovazione. Il ’Pink Lady® Christmas Tree’ (nella foto) è il risultato di una ricetta esclusiva che celebra l’incontro tra il cioccolato bianco e la mela Pink Lady®. Ciò che ha fatto incontrare Pink Lady® e La Perla di Torino è una visione comune dell’artigianalità e la cura per i dettagli: Pink Lady® si distingue per la sua raccolta rigorosamente a mano, e per la dedizione che i produttori hanno nel loro lavoro per assicurare che ogni mela esprima al meglio il suo gusto unico.

Le mele Pink Lady®, coltivate nei territori vocati di Alto Adige e Emilia-Romagna, sono delicate e rimangono sull’albero per 7 mesi, le prime a fiorire e le ultime ad essere raccolte, nell’attesa che raggiungano la perfetta maturazione e il loro colore distintivo. Al tempo stesso, il laboratorio La Perla di Torino da oltre 30 anni racconta una storia di eccellenza e tradizione.