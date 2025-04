Serie come ‘Adolescence’: cosa vedere in streaming

La serie inglese Adolescence, su Netflix è la più vista e discussa dell’anno, per il suo sguardo diretto e senza filtri sul mondo degli adolescenti. Un racconto autentico fatto di crime, primi amori, bullismo, stalking, crisi familiari e ricerca di sé. Adolescence è stato forse un successo inaspettato, ma ampio e profondo: anche il primo ministro inglese Keir Starmer è rimasto scosso, al punto da decidere di proporla in visione a tutte le scuole secondarie del Regno Unito.

Se dopo averla vista ti è rimasta la voglia di altre storie intense e realistiche sull’adolescenza, ecco 8 serie tv da recuperare, diverse per tono e ambientazione ma accomunate dalla stessa forza narrativa e da personaggi che parlano alla parte più fragile e vera dello spettatore.

Skins (UK) – Il teen drama cult che ha cambiato le regole

Un punto di riferimento per chiunque cerchi realismo crudo, sperimentazione e personaggi fuori dagli schemi. Ogni due stagioni cambia cast e protagonisti, seguendo un gruppo di adolescenti di Bristol tra droga, sesso, salute mentale e disastri familiari. È la serie che ha aperto la strada a un nuovo modo di raccontare i giovani, ed è ancora oggi un riferimento per titoli come Adolescence.

Dove vederla: YouTube

Skam Italia – Realismo e intensità in salsa romana

La versione italiana della serie norvegese Skam è una delle più riuscite in Europa. Ambientata a Roma, segue le vite di un gruppo di adolescenti con un tono diretto e asciutto. Ogni stagione è dedicata a un personaggio diverso e affronta con sensibilità e senza sconti temi come amore, fede, salute mentale e omosessualità.

Dove vederla: Netflix e TIM Vision

Baby – Doppia vita e disincanto nei Parioli

Liberamente ispirata a un fatto di cronaca, Baby è un’altra bella e intensa serie italiana sui teenager. Racconta la vita segreta di due adolescenti romane che, tra il benessere dei Parioli e la solitudine affettiva, finiscono in un giro di prostituzione minorile. Nonostante un tono più patinato, la serie esplora il vuoto emotivo e le pressioni del crescere.

Dove vederla: Netflix

Young Royals – Amore e segreti in una scuola per nobili

La serie svedese di Netflix racconta l’adolescenza del principe erede al trono Wilhelm, alle prese con una scuola d’élite e una relazione nascosta con Simon, uno studente fuori dagli schemi. Romanticismo, pressioni sociali e scoperta di sé si intrecciano in modo coinvolgente.

Dove vederla: Netflix

Euphoria – L’adolescenza oltre i limiti

Se Adolescence esplora l’adolescenza con pudore e profondità, Euphoria ne mostra il lato più estremo. Zendaya è Rue, adolescente tossicodipendente che affronta traumi, relazioni tossiche e una società frammentata. Visivamente potente e narrativamente disturbante.

Dove vederla: NOW TV e Sky

Sex Education – Ironica, empatica, necessaria

La serie britannica targata Netflix riesce a parlare di tutto – sesso, identità, famiglia, crescita – con leggerezza e profondità. I protagonisti, studenti di un liceo inglese, affrontano le proprie insicurezze e scoprono il valore dell’ascolto e dell’accettazione. Il mix perfetto tra risate e riflessione, con una straordinaria Gillian Anderson nei panni della mamma-sessuologa.

Dove vederla: Netflix

Heartstopper – Il lato dolce dell’adolescenza

Tratta dalle graphic novel di Alice Oseman, Heartstopper racconta la storia d’amore tra Charlie e Nick, tra scoperta della propria identità e dinamiche scolastiche. Il tono è più delicato rispetto ad Adolescence, ma altrettanto sincero nel mostrare l’incertezza e la bellezza dell’adolescenza.

Dove vederla: Netflix

Normal People – Quando crescere fa male

Ambientata tra il liceo e l’università, la miniserie tratta dalla penna di Sally Rooney racconta la complessa relazione tra Marianne e Connell. Silenzi, incomprensioni e attrazione attraversano anni di crescita, in un racconto realistico, sensibile e struggente. Per chi cerca qualcosa di più maturo, ma coerente nel tono.

Dove vederla: Prime Video