Umbria Jazz Winter note di magia. Tornano i concerti a Orvieto

Più di 90 concerti in cinque giorni di musica non stop, con 25 band, tutte residenti, e 150 artisti. Da sabato 28 dicembre a mercoledì primo gennaio, Umbria Jazz Winter rinnova la sua magia con un cartellone ricchissimo che invade e anima a festa il centro storico di Orvieto con una formula consolidata da 31 edizioni. Tornano le attrazioni più amate con i concerti al Mancinelli, al teatro del Carmine, al Palazzo del Capitano del Popolo, al Museo Emilio Greco e al Palazzo dei Sette mentre vie e piazze saranno attraversate dal ritmo e dall’energia dei Funk Off e il Duomo ospita il tradizionale coro gospel, Benedict Gospel Choir, il pomeriggio di Capodanno.

Connubio con la cucina del territorio con i jazz lunch e dinner, i cenoni di San Silvestro per salutare l’arrivo del 2025 a ritmo di jazz. Sul fronte degli artisti, grande attesa per Paolo Fresu a Orvieto con Dino Rubino e Marco Bardoscia. Presente la nuova produzione della Umbria Jazz Orchestra con Ethan Iverson, che ha arrangiato grandi musiche per il cinema. Dall’America arrivano il trio di Joel Ross, e i trii pianistici di Ethan Iverson e Emmet Cohen. Il jazz Made in Italy punta su Dino Rubino, Francesca Tandoi e Lorenzo Hengeller. I Chicago Stompers, i Dixie Blue Blowers e gli Hot Gravel Eskimos celebrano il jazz delle origini. Tra le nuove vocalità del Jazz, Ekep Nkwelle. Ci sono anche il quintetto guidato da Piero Odorici e Daniele Scannapieco – band residente di Umbria Jazz. Spazio anche alle giovani promesse e un’area per i più piccoli con UJ4KIDS.

Sofia Coletti