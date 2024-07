Summer Spritz Glow, il trucco perfetto per le sere d’estate

C’è chi non rinuncia al trucco nemmeno per andare in spiaggia. E allora, per avere un perfetto look che si addica al contesto e al caldo, un’idea potrebbe arrivare da una delle tendenze del make-up più popolari di questa stagione, ossia il Summer Spritz Glow, così chiamato da uno dei cocktail per aperitivo made in Italy più amati in qualunque momento dell’anno, ma soprattutto al tramonto, in riva al mare.

Caratteristiche

Accanto all’altro trend del momento, il Sunset Blush, il Summer Spritz Glow ripropone, nei colori e nella luminosità, l'atmosfera estiva con colori che spaziano dall'arancio al rosso, passando per il giallo e il dorato, fino al pesca. Lo scorso anno, invece, a farla da padrone era il rosa, declinato in varie sfumature nel cosiddetto Strawberry make-up, il trucco Fragola. Il rosa, in realtà, non viene del tutto abbandonato nemmeno in questa stagione, ma è contemplato soprattutto nelle nuance più scure e profonde, che si abbinano bene alle altre note cromatiche del Summer Spritz. Gli esperti spiegano che uno dei punti di forza del trucco ispirato al tipico aperitivo tricolore è il blush, fondamentale per ricreare sulle guance quel rosso naturale che si ottiene con la prima tintarella. Questo stesso colore – dal corallo allo scarlatto, a seconda del fototipo di appartenenza – sarà perfetto anche per le labbra, a cui aggiunge pure volume.

Di recente la modella e influencer Hailey Bieber, figlia di Stephen e Kennya Baldwin, sposata con il cantautore e musicista Justin Bieber, ne ha parlato sulla versione britannica della rivista ‘Glamour’. “Adoro l'effetto di labbra appena arrossate, come se avessi appena mangiato un frutto”, ha detto la Bieber, considerata una delle regine di Instagram e TikTok.

Passaggi

Per realizzare un perfetto Summer Spritz Glow, dopo un'adeguata idratazione della pelle, sul viso si applica una base luminosa molto leggera: è importante evitare l'antiestetico effetto mascherone, un rischio che è dietro l’angolo soprattutto col sole, col caldo e col sudore. Indispensabile è anche il bronzer, che dona al trucco quelle striature dorate fondamentali per riprodurre l'effetto del tramonto. Successivamente, si applica il blush, che, come anticipato, oltre che su guance e naso può essere utilizzato anche sulle labbra, picchiettandolo e sfumandolo con cura. Si ottiene così un risultato ancora più fresco e luminoso, che ben si adatta alle sere estive, scegliendo un prodotto in versione liquida.

Per quanto riguarda la zona di guance e zigomi, l’importante è sfumare bene il fard soprattutto verso le parti alte del volto, per un effetto liftante naturale. Anche per il make-up degli occhi conviene scegliere una palette cromatica che permetta di creare sulle palpebre le sfumature del tramonto e dello spritz, utilizzando colori come il giallo, l'arancio e il rosso e utilizzando un eyeliner in abbinamento. Non va dimenticato qualche tocco luminoso da aggiungere usando l’illuminante liquido che impreziosisce il blush e il resto del trucco.

Consigli

Dopo aver completato il trucco, si può utilizzare uno spray che aiuti a fissare il make-up e a prolungarne la durata. Si spruzza il prodotto fissante sul viso in modo uniforme, mantenendo una distanza di circa 20-30 centimetri. Per un ritocco veloce durante la giornata, conviene portare con sé una polvere chiara compatta e un pennello o un piumino per ritoccare il trucco durante la giornata, specialmente nelle zone più tendenti a diventare lucide come la cosiddetta zona T (fronte – naso – mento) e un gloss rosso e lucido. La pelle va idratata più volte nell’arco del giorno con uno spray all’acqua termale per il viso.