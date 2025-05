Paura per Jennifer Aniston: ecco cosa le è successo

Quello che, inizialmente, poteva sembrare un semplice incidente stradale potrebbe avere contorni molto diversi e più inquietanti per Jennifer Aniston. Perché l’uomo che si è schiantato con la sua auto contro il cancello della villa dell’attrice a Bel Air, probabilmente, non si trovava lì per caso. Ecco cosa sappiamo.

Un incidente sospetto

Nei giorni scorsi, nl cuore della notte, un uomo ha sfondato con la sua auto il cancello d'ingresso della residenza della diva 56enne nel quartiere di Bel-Air, a Los Angeles. Aniston si trovava in casa al momento dell'incidente, ma non è rimasta ferita. Quello che, inizialmente poteva apparire come un banale incidente stradale, si è rivelato un gesto intenzionale. L’uomo alla guida, identificato come Jimmy Wayne Carwyle, 48 anni, è stato immediatamente fermato dalla sicurezza privata in servizio nella villa, che lo ha trattenuto fino all'arrivo della polizia. Carwyle ha riportato lievi ferite ed è stato successivamente arrestato con l'accusa di vandalismo aggravato. Attualmente è detenuto senza possibilità di cauzione.

Il gesto di uno stalker?

Le autorità stanno indagando sul movente dell'incidente, che sembrerebbe proprio essere stato intenzionale e hanno confermato che l'unità di gestione delle minacce sta esaminando il caso. Questo alla luce di alcuni post sui social media pubblicati da Carwyle in cui si riferiva all’attrice protagonista di ‘Friends’ come alla “sua sposa". In un altro, addirittura, scriveva: “Ti amo fottutamente, vieni a prendermi o chiamami, dimmi il nostro indirizzo! Sennò vengo a caccia il prossimo weekend”. Cinque anni fa, l’arrestato aveva lasciato il suo lavoro come tecnico di assistenza automobilistica e, da allora, soffrirebbe di deliri secondo quanto riportato da un suo amico di infanzia. Anche se non è stato confermato, il timore è che l’uomo possa essere un potenziale stalker che ha cercato in qualche modo di introdursi nella casa dell’attrice.