Le treccine, protagoniste degli hair look dell'estate 2024

Le treccine, fresche e versatili, sono un dettaglio dell'hair look su cui puntare per l'estate 2024, sia per chi rimane in città, sia per chi è in vacanza: sono comode, permettono di avere la testa in ordine in vari momenti e aggiungono un tocco originale a qualsiasi stile di acconciatura. Anche le star hanno spesso scelto qualche versione più elegante delle braids per sfoggiarle persino sui red carpet. Le celebrities affezionate a questa acconciatura sono diverse: Rihanna, Beyoncé, Jennifer Lopez, ma anche Gigi Hadid e Sara Sampaio.

Chic & easy

Lo chignon alto con diverse treccine – perfetto per le cerimonie – richiede una chioma folta – naturale o impreziosita e rimpolpata da extension – che viene divisa in due sezioni. La sezione inferiore, vicino alla nuca, viene a sua volta suddivisa in alcune parti per creare vari intrecci, che poi vengono uniti con un elastico per formare un’acconciatura raccolta sulla parte alta della testa.

Se si preferisce una versione più semplice da realizzare, sempre pensando a chi ha i capelli lunghi, si può optare per una coda alta con qualche treccina, più o meno grandi a seconda della quantità di capelli disponibili. È inoltre di nuovo di tendenza anche la treccia laterale, da portare sia sui capelli sciolti e lisci, che con code e chignon.

Stile Afro

Le cornrows sono tra le più classiche acconciature afro. Si realizzano intrecciando i capelli a partire direttamente dall’attaccatura delle ciocche al cuoio capelluto, creando linee parallele ordinate e geometriche. Queste treccine possono essere sottili o più voluminose, e possono essere personalizzate con perline, nastrini o altri accessori.

Le Fulani, note anche come Fulani braids, sono tipiche dell'etnia Fulani nell'Africa occidentale: si contraddistinguono per una treccia centrale che percorre la testa dalla fronte alla nuca, creando linee armoniche e simmetriche. Sui lati, poi, vengono fatte altre treccine che contornano l'attaccatura dei capelli e una o più trecce opposte che scendono verso il viso e sulle tempie. Anche le Fulani possono essere impreziosite da accessori decorativi, come perline, fili colorati o conchiglie, che aggiungono vivacità e tradizione all'acconciatura.

Consigli

Le treccine di vari formati sono adatte alla maggior parte dei capelli medi e lunghi, fatta eccezione per quelli molto radi e fini. Se si ha un taglio fortemente scalato, le trecce potrebbero risultare troppo piene nella parte alta, ma sottili sulle lunghezze, con punte disordinate che “sparano” all’esterno. Per i prodotti che possono aiutare a fissare le treccine, si possono usare una buona cera opaca, ma anche qualche nuvola di lacca che compatta e fissa il tutto.