Sebbene il meteo di fine giugno faccia pensare all’autunno, è ufficialmente iniziata l’estate 2024. E, come di consueto, con l’arrivo delle vacanze è pronta la corsa al tormentone dei prossimi mesi. Già da fine maggio sono usciti i primi brani che puntano a conquistare classifiche e airplay radiofonico. Ecco una guida ai pezzi che sicuramente ascolteremo spesso almeno fino a settembre.

Ecco quali sono i tormentoni dell’estate 2024

Sicuramente è ancora presto per scoprire chi sarà il vero e proprio re (o regina) dei tormentoni dell’estate 2024 ma possiamo già farci un’idea di chi ha buone possibilità, quest’anno, di conquistare lo scettro. Saldo al numero uno della classifica Fimi troviamo “Sesso e samba”, brano inciso da Tony Effe insieme a Gaia (ex volto di Amici). Il pezzo si mantiene stabile in vetta da settimane. Dietro di lui troviamo Anna con “30°”, una canzone perfetta per l’estate, da ballare in riva al mare. "Abbronzatissima, bellissima e gli occhi come il mar” canta lei, con un ritornello perfettamente radiofonico. Bene anche Ghali che ha pubblicato “Paprika” e da settimane mantiene un buon risultato nella top 5 della chart. Tra i brani più chiacchierati e attesi c’è sicuramente “Sexy shop” con Fedez ed Emis Killa. Anche quest’estate, come da tradizione, il rapper punta al vertice delle classifiche con una traccia che risulta immediata ma ha fatto più discutere per il gossip che circonda l’interprete rispetto al pezzo in sé. Dopo annate di dominio (da “Mille” a “La dolce vita”), per Fedez un riscontro nella media – al momento – senza strafare. Direttamente da TikTok, anche “Gata only” è uno dei pezzi più virali delle ultime settimane. Gli interpreti sono Cris MJ e FloyyMenor, l’artista principale del brano. Il primo ha 22 anni ma ancora più giovane di lui è FloyyMenor, appena diciottenne. Pubblicato da poco, il duetto tra Annalisa e Tananai – “Storie brevi” – sovverte le classiche sonorità del tormentone estivo ma convincendo proprio per questo. Con un video ammiccante e sensuale, la canzone ha già fatto sua la top 10 dei brani più venduti in Italia ad appena due settimane dall’uscita. Dopo il boom di “Tuta gold”, presentata al Festival di Sanremo 2024, Mahmood non si è fatto trovare impreparato all’arrivo dell’estate e ha condiviso il suo nuovo singolo, “Ra Ta Ta”, con una coreografia che è già diventata imitatissima e sembra confermare il riscontro del precedente brano sanremese. Tra le altre uscite, vi ricordiamo e citiamo “Bacio di Giuda” di AVA feat. Mida e Villabanks, “Mezzo rotto” di Alessandra Amoroso e BigMama (entrambe in gara, separatamente, nell’ultima edizione del Festival), i The Kolors che tentano il bis con “Karma” (ma, fino ad ora, senza il medesimo successo della hit 2023) ed Elettra Lamborghini ha scelto di collaborare con Shade per la canzone (che strizza l’occhio ai giovanissimi) “Dire Fare Baciare”. Infine, doppia uscita per Emma che, a settimane dalla pubblicazione della sua “Femme Fatale” torna con un nuovo pezzo “Ho voglia di te” insieme a JVLI e Olly. Ma attenzione perché le uscite continuano e dall’11 luglio arriverà anche l’attesissimo ritorno di Katy Perry, dopo anni di silenzio, con il nuovo brano pop, “Woman’s world”. Le scommesse sul tormentone 2024 sono ancora aperte...