Torino di Asahara. La lampada stilosa dalla doppia anima

Torino. È il nome della nuova lampada da lettura del designer giapponese Shigeaki Asahara per Stilnovo, disponibile da ottobre 2024. Stile, eleganza e versatilità sono le caratteristiche della nuova lampada da lettura. Due le anime che abitano l’oggetto in alluminio di Stilnovo, il Giappone e la città di Torino da cui prende anche il nome. "La base tecnica – racconta Asahara – parte dal Giappone, con l’obiettivo di creare un oggetto funzionale e adattabile a diversi contesti. L’ispirazione estetica risiede invece nel centro di Torino, in particolare in Piazza Vittorio Veneto. Qui si concentrano strade ortogonali tra loro, dalle linee semplici e dalle decorazioni austere, e che culminano oltre il Po, nello stile adrianeo della Gran Madre, razionale nel suo equilibrio tra simmetrie ed asimmetrie".

Si tratta di una lampada flessibile, pensata per differenti ambienti, dallo studio di architettura, allo spazio domestico. Torino è composta da un braccio articolato e da una testa ruotabile con touch dimmer che possono essere montati a seconda delle esigenze su una solida base rotonda, su un morsetto o su una staffa da parete. Il prodotto risulta quindi completamente personalizzabile grazie anche alla possibilità di scegliere tra sei colori in finitura opaca per un risultato monocromatico o, per le creazioni più audaci, bicolore.

Mirko Di Meo